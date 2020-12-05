賽事心得／要補給還是要獎杯？好難抉擇的伯立歐公益路跑

伯立歐公益路跑，補給一屆比一屆澎湃，因此很容易得獎，只要不被補給所迷惑停下來吃個不停，跟平常一樣跑回終點，就可以拿獎。以上是参加過四次伯立歐路跑的感想，但今年完全是不一樣的劇情。

賽前看網站的說明，半馬有10個以上補給站(和全馬一樣多)，龍蝦、泰國蝦、厚切牛排、紅酒、蕎麥飯糰、蕎麥饅頭、香蕉、水果、運動飲料、蕎麥茶、麥當勞神秘點心等，這麼豐盛，身為國際馬拉松補給站考察員，當然不能錯過。因為補給豐盛，今年的參賽者比往年更多，跟著大家跑，不久就到第一個補給站(只過了一公里)，看到前面沒人停下來補給，好，那我也不停下來，沒想到，之後很快又有補給站，大家還是沒有停留，繼續跑，好吧，那我也繼續跑，到了五公里補給站拿了一罐水(補給站都是罐裝水)，這罐水就這樣伴我渡個整場比賽。

到了折返點，這一站有龍蝦，但龍蝦是用來拍照的，吃了橘子之後繼續跑。後半段旁邊都是5K11K組的，必須緊跟其他21公里組，還要停紅綠燈，很忙，一直到最後都沒辦法進補給站(不知道大家在趕什麼)，只吃了自己帶的梅糖和脫水番薯，沒拍到補給站照片，牛排、麥當勞在哪裡沒看到，連田中千繪都沒拍到，不知道如何面對廣大(?)喜愛補給站的粉絲們。

想說這次犧牲了補給站跑這麼快應該可以得獎吧，結果沒有，其他人更快，也就是說，沒得獎也沒吃到補給，這就是人生啊!這次比賽總排前五名有獎金，大家都很拼，看了一下成績單，想要得到獎金，男子組至少1小時24分，女子組至少1小時42分。賽後吃到炒米粉、貢丸湯還有雞蛋糕，都非常好吃，還去買了二林美食-高麗菜餅，外酥內軟，第一次吃到如此特別的美食。

其實這一場是公益路跑，為了幫助小兒麻痺患者建立伯立歐之家，之前幾屆有較多輪椅組一起參加，今年不知道什麼原因輪椅組比較少，建議可以帶小朋友一起參加，讓他們了解可以跑步是一種幸福，路線平坦又有漂亮的蕎麥花田。下一場旗美馬拉松，是全馬，全馬一定要吃，我一定會認真擔任國際馬拉松補給考察員，廣大粉絲們，等等我!