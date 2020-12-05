賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半馬Sub2配速計畫

跟著本班車達成，舒服的去泡個溫泉吧!

半馬組路線（約21.6KM）

礁溪國中(起點)→礁溪路四段(逆向調撥車道)→至大忠路左轉→沿大忠路至林尾路右轉→續接宜5直行→柴圍路直行續接四結路→至龍泉路177巷右轉→接 漳福路→至環湖路右轉(龍潭湖公園)→漳福路直行(經 Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地 觀光工廠)→直行龍泉路69巷(逆向機車道)→左轉龍泉路→續接宜5→右轉四結路→四結路直行至礁溪路一段247巷路口左轉→右轉柴圍路(經白鵝村柴圍福德廟)→左轉沿林尾溪防汛道路接→宜5柴圍路→林尾路直行→左轉宜5林尾路(林美山景觀營地)→左轉龍泉橋→接大忠路直行→續接德陽路→至德陽路111巷右轉→續接仁愛路48巷至 仁愛路右轉→至 大忠路左轉→大忠路37巷右轉→終點(礁溪國中)

半馬GPS地圖參考

半馬組總長約為 21.6 公里，今年路線與往年相比有滿大的調整，從礁溪國小出發後，先伴隨山景前進，途經柴圍佃圳水門公園，柴圍佃圳水門是灌溉當地農田的功臣，而周圍設立的護岸與步道種植了各式花草樹木，也是民眾休閒活動的景點之一。

sub2配速列車

本班配速列車為2小時完賽，由列車長家興跟豪妹帶領大家完成比賽。

這次半馬組實際距離約有21.6公里，屬於超半馬賽事，比標準半馬多了些里程配速會有點落差，提醒跑者要特別注意。在爬升部分由上面的高度圖來看，有幾個坡要特別注意，分別是7K、9-12K、17.5K處有比較陡峭的上下坡，但跑者不用擔心，整段路程上下坡路段大約海拔+-50公尺，列車長的配速策略為：

上坡配速約5分40秒/公里

下坡配速約5分15秒/公里

平路維持約5分28秒/公里

讓跑者可以在大約1小時58分至59分左右回到終點，順利完成SUB2。

補給策略

本次賽事補給站共有6站，分別為4k/6k/8k/12k/14k/17k，經過補給站會以降速不停為主，配速約略降10秒左右，而車長們會前後分配進補給站，因此不用擔心喝完水之後，會找不到列車長，依照自己的習慣進行補給，等到出補給站時，配速會逐漸調回預定的配速，乘客們不用為了跟上車長而加速度，最重要的是要確實喝水補給，適時補充水分跟能量。

賽前小提醒

1.賽前調整以不要受傷為主，減少高強度的訓練。

2.要適度休息休息，避免疲勞累積。

3.前一晚檢查號碼布、晶片是否正確。

早餐很重要、早餐很重要、早餐很重要，起跑前大約1.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，避免油膩、高刺激性的食物。

比賽當天廁所會排很久，有需要請提早解決。

盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

本次大會因應疫情，為跑者健康設立嚴密防的疫措施，重點如下：

希望各位跑者當天都能健康順利完賽！

跑完記得泡個溫泉放鬆♨

礁溪溫泉馬官網：https://baoming.irunner.com.tw/jiaoxihotspring2020

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【本文章圖片來源皆為2020礁溪溫泉馬拉松官網及筆記實業】