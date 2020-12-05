賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 2小時15分配速計劃

2020 礁溪溫泉馬拉松

今年的馬場上雖然受到疫情的影響，在經歷過許多的風風雨雨後，我們有著跑馬人的精神都跑過來了，運動筆記配速團隊今年的最後一班車也在礁溪鄉，這擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，準備再出發了，快點跟著我們一起去體驗礁溪優美的景緻吧

此次2小時15分的配速列車，將由 宗慶 和 怡如 2位車長來替大家服務了，請大家要跟上喔。

(資料來源：運動筆記提供 )

由於此次賽道皆為無明顯起伏平路的路段，但距離會比標準半程馬拉松的距離稍微遠一點 (21.49K)，而全程的配速原則，是以穩定的均速前進為主，全程水站皆會進去稍做補給休息的規劃下，將以約每公里6分5~10秒 來配速 (官網GPS量測距離有些微差距21.7K，會適當調整配速)

(資料來源：礁溪溫泉馬拉松官網)

運動筆記配速列車除了此班215外，也提供各種不同車次的列車讓跑友選擇：

賽前小叮嚀：

1. 當天起跑時間為 06:00，請各位跑友一定要注意此場半馬會比全馬選手早出發

2. 天氣預報當天起跑氣溫16-18度，下雨機率92%，請注意保暖，添加保溫配件

3. 詳細活動流程，請參閱官網資訊

4. 最後再請跑友，當天防役措施請務必配合了