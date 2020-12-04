⭐未來之星徵選就在高雄富邦馬拉松 設籍高雄的朋友快報名

2021 高雄富邦馬拉松賽事橫幅（圖片來源：2021 高雄富邦馬拉松官方臉書專頁）

高雄的朋友看過來，邁入第 12 年的 2021 高雄富邦馬拉松，賽事規格全面大升級。除了以一流的賽道迎接來自各地的跑者外，本賽事同步推出⭐未來之星⭐培育計畫，挖掘設籍高雄的潛力新星，全力支持優秀跑者挑戰自我、刷新紀錄、挺進頂尖賽事。

挺進世界的前哨站：2021 高雄富邦馬拉松高規格登場

全面升級的賽道，除了帶著跑者跑進高雄著名景點──蓮池潭（龍虎塔）、愛河、中都濕地、85大樓、展覽館、駁二藝術特區、柴山、高雄流行音樂中心、高雄港區、西子灣海岸線──遍覽高雄的「山海河港」之美外，特別以國際規格的高標準要求，聘請全台唯一的國際 A 級丈量員趙子文為賽道做丈量，極力爭取未來成為國際銅標路線認證賽事。

打造國際規格賽事，高雄富邦馬力拼銅標路線（影片來源：民視新聞）

為了幫助跑者在高規格賽道突破自我，主辦單位特別實施「全面交通管制」，讓跑者不用因為交通管制而停下腳步，可以全力衝刺、締造佳績。為了全力支持跑者突破紀錄，主辦單位創立了「破全國紀錄獎」！！全馬破紀錄的 20 萬獎金及半馬破紀錄的 10 萬獎金，等著頂尖跑者突破極限將豐厚獎金抱回家！而且本次報名高雄富邦馬拉松全馬及半馬組，還能獲得特製的號碼布帶 ，帥氣又實用 。

特製的號碼布帶帥氣又實用（圖片來源：2021 高雄富邦馬拉松官方臉書專頁）

為挖掘高雄長跑潛力新星，高雄市運動發展局特規畫未來之星培育計畫。先來看看成為高雄的未來之星有什麼專屬待遇吧！

⭐高雄未來之星的專屬培訓⭐

運動發展局委請賽事執行單位，可參加高雄富邦馬拉松國際友好城市所舉辦的賽事。運動發展局將全額補助交通（含機票）、住宿費。

若無法出國比賽，將調整為邀請國內知名教練、好手與獲選選手共同展開移地訓練，讓未來之星無後顧之憂的全心訓練！

如有未盡事宜，以 2021 高雄富邦馬拉松官方網站公告最新訊息為準

看到這裡是不是很心動？運動員有機會和國外選手、教練交流，不用擔心昂貴的交通、機票、住宿等，對訓練能夠心無旁鶩，就能更有機會進軍國際賽事，成為高雄之光！

高雄未來之星計畫 30 歲以下優先錄取（圖片來源：運動筆記 攝影師 RenWei Tzeng）

⭐高雄未來之星 錄取條件⭐

須設籍於高雄市

年齡： 15 ~30 歲優先錄取

名額：以各組錄取 1 名（男女合計）為原則

標準

全馬組：男子 2 時 50 分、女子 3 時 20 分

半馬組：男子 1 時 25 分、女子 1 時 40 分

10 KM 組：男子 35 分、女子 40 分

如未達上述標準，但經運動發展局認定具有發展潛力的高雄籍跑者，將會以專案方式錄取。另外，運動發展局亦會針對各組跑者的狀況做評估，斟酌調整各組的錄取名額，並將錄取名單公布於 2021 高雄富邦馬拉松官方網站。

奮力衝過終點，迎接屬於你的王者榮耀！（圖片來源：2021 高雄富邦馬拉松官方臉書專頁）

未來之星就是你，快來讓我們認識你！（圖片來源：2021 高雄富邦馬拉松官方臉書專頁）

你是我們尋找的未來之星嗎？快來報名參加 2021 高雄富邦馬拉松，讓這場經典賽事成為你發光發熱的起點！

文字編輯：ＡＦ