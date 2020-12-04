賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 半程245列車配速與補給策略

想來一場跑完後加碼泡湯舒緩的路跑嗎？請各位看過～礁溪馬拉松～就是它，即將在本週登場啦!

腳踩林美山映入眼簾有綠意的蘭陽平原與龜山朝日奇景，還有跑在綠意盎然林間環湖步道上，享受著遠離塵囂的幽靜中伴著呼吸聲及腳步聲回到返璞歸真的自己，及五峰旗的美、湯圍溝溫泉的真及柴圍佃圳的善，想參與這悠閒又愜意的賽道，請跟上運動筆記的專業配速團隊看看。

半馬組： 2小時、2小時15分、2小時30分、2小時45分，在 6:00 出發。

245抒壓列車

此次由我（winnie姊）和馬兒（馬傳貴）一起擔任半馬245的配速，以高度圖來看，路線平緩起伏不大，預計以均速7'30/km(含補給時間)完成。上下坡的速度預計落在正負五秒，讓跑者能平均分配好自己的體力，每個水站預計休息40-45秒。請大家跟上這輕鬆列車後，加再享受富含礦物質的平地溫泉給腳兒抒抒壓。

賽前提醒

主辦單位在賽事防疫上面一切依照疾管局的規定，主會場限制一個主要出入口，並設置人體體溫感測器及手部酒精消毒，進入會場選手及民眾，皆需自行配載口罩。