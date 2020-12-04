賽事心得／Formosa越野賽 菜鳥跑出16k女總六

上坡放慢速度，保持平衡（照片來源：林明德）

密集準備了四個月，終於迎接人生中第一場越野賽-「2020Formosa Trail 16k」，最後跑出女子總排第六名！

雖因疫情影響減少約莫上百人次外國選手，但在比賽現場還是能看到非常多外籍選手，連看似國小年齡的外國小孩也勇於參賽8k越野組，此情形和以往公路賽經驗大不相同，這十足讓我大開眼界。

2020Formosa Trail（照片來源：Teresa Pai）

各組路線圖（照片來源：Formosa Trail）

早晨八點準時開跑，一起跑後發現自己屬於前段集團，告訴自己：「穩住，不要慌」下坡一直是我的弱點，賽前和夥伴不斷反覆討論對策。夥伴扮演前線導航人，保持一個我看得到的距離，維持一定配速，並且保護彼此安全。實際比賽時，被後面選手追趕的很緊，完全不敢放鬆。在某一個下坡跨鐵鍊時，我用餘光看到後方女選手追上來，嚇得我開始狂奔。

進到第一個cp站，聽到志工說著：「女總三、四、五剛好都到了誒！」夥伴一聽到排名如此前面，開心的繼續開跑，我被這些精英追趕，嚇得只趕快補充裝300毫升的運動飲料，馬上開跑不敢停留。當時便做了個關鍵決定：「很好，現在要開始保留水」為得是cp2時不能停，直接過站。

穩穩的使用策略，運用上坡放慢保留體力，下坡以不摔倒為原則中快速度。當然最後的將近一公里的海拔100m上升完全不敢往後看，害怕會因為緊張而亂了手腳因而受傷。尾段平路3k，把剩餘水喝完、吃下最後一顆鹽錠。回到平地路線，夥伴便開始把速度拉快，而我發現體力還很足夠，直接開到五分速，成功甩開緊跟在後的女選手。

感謝其他選手，在下坡超車時也會保護彼此安全（照片來源：橙健民）

海拔總爬升810m，陡升、陡降，謝謝所有一起競爭比賽的對手，謝謝那些告訴我下坡「不要怕」的大哥們，謝謝和我一起找路的選手們。即便我在斜坡跌倒、大腿小腿被刮花十幾道傷、瘀青遍佈，但能參加這麼用心辦的比賽，真的好爽快！在這樣辦原始林間運用機制、對策、技巧，專心投入於一個比賽，與對手廝殺，還得邊跑邊思考對策，這都是和以往公路賽不同的好玩之處！

緊張又刺激，第一次參與正式越野比賽（照片來源：webscorer)

正式比賽速度比平常練習還快上許多（照片來源：Teresa Pai）

小巧可愛完賽獎牌（照片來源：Teresa Pai)

夥伴：「差一點了，總排頒獎到前五，第六名好可惜。如果你尾段還可以開到四分速的話，應該可以前五。」

人生中第一次這麼認真比賽，很刺激（被追趕的興奮）、很有趣（翻山越嶺）、很痛苦（大腿小腿被草刮花）、很滿足（認真準備認真比賽）、很爽快（風景美、比賽辦得好）。

被刮花的腿、瘀青遍佈，搞得全身髒兮兮（照片來源：Teresa Pai)

所有一切感受交織再一起，我和家人說：「我成長了，透過這場比賽心理素質變得更加堅強。」

回想起夏日時光，為躲避酷暑，翻山越嶺地在大屯山、陽明山練習。和小團隊走在眠月線上，奔跑在一條又一條的古道上，越野跑讓我更親近自然，暢快的紓壓。

熱愛大自然的我，來自於與森林系背景。陽光雨水的灌溉、千變萬象的高山天氣與物種繁茂山林，層巒疊嶂之美讓夥伴也愛上台灣山林。或許這就是我身為森林系的任務，讓身旁人從動機、思維到轉而行動的親環境行為。

要維持一種興趣、運動不是件簡單的事，和夥伴不斷的開發新路線，忍過一次又一次的艱困訓練，挑戰自己的極限。

揮灑的汗水如寶石一樣閃爍，自信並非與生俱來，而是互相推進成就彼此。

研究所課業、壓力之大，幸好所上同學都會在下課後相約運動。環境教育研究生視角，同溫層讓我們彼此保有對戶外熱情所在。

美麗的山巒（照片來源：Teresa Pai）

環境教育與山林結合，森林與人連結，用行動改變身旁人，讓夥伴親近山林、認識物種、辨別動植物，親環境行為理論的證實在這可見，因而愛上跑山。

跑步是為了什麼？跑步教會我堅強。

謝謝夥伴，合作成功，下集待續。

2020 Formosa Trail (照片來源：尋寶網）