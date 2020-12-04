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精華影輯／Formosa越野賽 菁英選手經驗分享

運動筆記 / Jack Kox

今年的Formosa越野賽在好天氣的狀況下舉行

參加越野賽主辦單位的強制裝備有哪些

除了強制裝備之外還要準備哪些

賽前一天報到的流程

還有領物資逛會場 EXPO

以及現場的菁英選手的經驗分享

比賽出發前的選手準備

以及比賽後的頒獎活動等等

非常棒又好玩的越野賽事

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