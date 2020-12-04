精華影輯／Formosa越野賽 菁英選手經驗分享
今年的Formosa越野賽在好天氣的狀況下舉行
參加越野賽主辦單位的強制裝備有哪些
除了強制裝備之外還要準備哪些
賽前一天報到的流程
還有領物資逛會場 EXPO
以及現場的菁英選手的經驗分享
比賽出發前的選手準備
以及比賽後的頒獎活動等等
非常棒又好玩的越野賽事
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