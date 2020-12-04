精華影輯／Formosa越野賽 菁英選手經驗分享

這是我人生第一次參加外面的路跑賽，也是開啟我馬拉松之路的起點，那一年剛好是滿18歲的青澀年華，現在想起來真的很佩服自己那時怎麼有那麼大的勇氣就直接報名了比賽。 記得這一場比賽舉行在金門的金沙鎮，因為

2020-12-02 09:35