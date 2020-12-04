賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬445列車配速與補給策略

大台北的溫暖後花園──礁溪

礁溪，可說是大台北地區進入東半部的門戶之地，除了因聞名全國的溫泉而成為旅遊勝地，也有著五峰旗風景區、林美石磐步道、近幾年爆紅的櫻花陵園渭水之丘、聖母山莊抹茶山景等風景優美之處。參加一場礁溪馬拉松，便有機會玩遍所有地點，最後再享受令人疲憊全消的美人湯，十分值回票價。

運動筆記配速列車，歡迎您的搭乘

本屆礁溪溫泉馬拉松，依舊由運動筆記配速列車團隊為各位服務。

（本屆礁溪馬，運動筆記配速列車提供全馬共 5 班次，半馬共 4班次之服務）

4:45 列車，配速計劃報你知

本班次為設定於大會時間 4:45:00 進站之列車，將由宣諭、忠諭擔任列車長，引領跑友們共享小鎮中的山光水色，於櫻花陵園鳥瞰蘭陽平原與太平洋，享受各式美食補給，並於指定時間完成賽事。

（路上請認明 4:45 車牌）

起跑後，會先往五峰旗風景區方向微上坡 3 公里，之後到第 24 公里處皆於平緩偶有起伏的礁溪城鎮與近郊移動；而自第 25 公里起，便要進入本場賽事最為挑戰的櫻花陵園路線，爬升至接近第 32 公里左右，抵達標高將近 550 m 之最高點；最後的路程雖多為下坡，不過來到此處已有累積一定的疲憊，亦須注意腳步。

2020 礁溪溫泉馬拉松路線圖。原始圖檔

里程 (km) 路況簡介/注意事項 跑動時平均配速 (time/km) 休息站/休息時間 累計時間 0 ~ 3 1. 往五峰旗風景區2. 微上坡 6'40' 3 km休息 20 秒 0:20:20 3 ~ 25 1. 礁溪小鎮2. 路面些微起伏 6'30' 7 km、10 km、13 km、15 km、18 km、21 km、25 km各休息 20 秒 2:45:40 25 ~ 33 1. 往櫻花陵園連續上坡2. 7 km 爬升約 500 m 7'10' 27 km、31 km各休息 60 秒 3:45:00 33 ~ 37 1. 連續下坡2. 下坡須注意腳步 6'00' 34 km、37 km休息 30 秒 4:10:00 37 ~ 38 陡上坡約 500m 後下坡 7'10' 無 4:17:10 38 ~ 42 1. 下坡至約 40 km2. 平緩至終點 6'30' 40 km休息 20 秒 4:43:30

以此配速計劃進行，預期進站時間為 4:43:30，保留些許因交管、美食、熱鬧氣氛深受感動而耽誤的緩衝時間。原則上平地跑動時配速會落在 6’20” ~ 6’30” / km 間，上山跑動時配速會落在 7’05” ~ 7’15” / km 間，下山跑動時配速會落在 5’50” ~ 6’00” / km 間；各站休息時間為列車長之設定，跑友仍須依身體狀況及補給情形自行調整長度，避免因強行跟車而造成身體不適。

配速列車，感謝您的搭乘。

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