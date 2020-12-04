賽前情報／礁溪溫泉馬拉松 全馬500列車配速與補給策略

礁溪溫泉馬拉松邁入第九屆了，全馬路線經過五峰旗、淡江大學蘭陽校區、湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園等知名景點，飽覽蘭陽平原的山明水秀，跑完後還可以泡溫泉消除跑步帶來的疲勞，因為賽事是在禮拜六，甚至可以在宜蘭再住一晚，隔天逛逛櫻花陵園渭水之丘、聖母山莊與抹茶山等今年爆紅景點。

運動筆記配速列車持續大家服務，規劃從半馬2 小時到2 小時 45 分，全馬4小時到5小時30分完賽的多班列車，滿足所有跑者的需求，我這次擔任全馬5小時配速員，該列車一共配有3位車長，將一起穩穩地將大家帶回終點。

配速策略

起跑後一開始微上坡 3 公里，之後就一路平緩，直到第 25 公里起，便要進入本場賽事大魔王-櫻花陵園路線，努力爬升至第 32 公里到達最高處，抵達標高將近 550 m 之最高點；最後下坡長達5公里，陡下坡容易讓已經疲累的跑者更加難熬，全馬5小時完賽，均速將會是7'06/km(含補給時間)，分段配速策略如下:

一、起跑~25公里

這段路線大致平緩好跑，故此段配速為7'06/公里左右，耗費時間為2小時58分。

二、25公里~32公里

這7公里就是本次賽事的大魔王，一路向上，高度約500公尺(平均坡度為7%)，因為已經跑了25公里，不少跑者已相當疲累，加上是上坡路段，故配速列車會將速度放慢至8'00/公里。

三、32公里~終點

最後10公里因多屬下坡路段，而且是陡下坡，速度會快一點，大約以6'20/公里奔向終點，如此便可在目標時間5小時內完賽。

補給策略

依照官方網站，本次補給站的距離大約是每3公里一個補給站，距離不長且可以品嚐宜蘭美食小吃，相信跑者們可能會每站補給，考量後面要跑上坡，所以建議千萬別因為不渴或不餓而跳過補給站，至少要喝杯水或運動飲料以維持基本體能，靠近補給站時列車長會提醒大家，並放慢速度靠近補給站，建議大家到補給站除了水分攝取外，也可以吃點固體食物(例如香蕉)，甚至自備鹽錠、BCAA或能量膠(因5小時完賽不算太快，前面眾多跑者有可能將補給站準備的補給使用殆盡)。

宜蘭多雨是全台有名的，本次又遇鋒面滯留將近一個禮拜，已經下了好久的雨了，本周六也不意外，大家要有淋雨跑完全馬的準備，可以準備輕便雨衣，不影響跑步又能有效防雨。

賽前提醒

1.睡飽很重要，賽前千萬不要吃陌生的食物與熬夜，前一晚可以泡熱水澡，讓肌肉舒緩。

2.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，千萬不要吃油膩的早餐。

3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。

4.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。