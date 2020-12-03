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礁溪溫泉馬拉松 與配速列車透過雙腳探索礁溪之美

運動筆記 / 運動筆記配速列車

礁溪溫泉馬拉松邁入第九屆，溫暖有人情味的賽事與小城愜意氛圍，在跑友間備受好評，參與人數一屆比一屆踴躍。路線經過五峰旗、淡江大學蘭陽校區、湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園等知名景點，可飽覽蘭陽平原的山水風光。

今年賽事突破傳統馬拉松框架，首創「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」的創意獎項，進入該路區域有興趣的跑友可自行參與。

今年運動筆記配速列車將有20位列車長投入礁溪馬配速，白綠色身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。 

要特別留意的是起跑時間，半馬組：2 小時、2 小時 15 分、2 小時 30 分、2 小時 45 分，在 6:00 出發；

全馬組：4 小時、4 小時 30 分、4 小時 45 分、5 小時、5 小時 30 分，於 6:15 起跑。

各班次名單如下：

筆記車長搶先看

 

《半馬組》

《全馬組》

《車長身上的識別車牌》

(圖片來源：筆記實業)

溫馨小提醒

提醒跑友，主辦單位在賽事防疫上面一切依照疾管局的規定，主會場限制一個主要出入口，並設置人體體溫感測器及手部酒精消毒，進入會場選手及民眾，皆需自行配載口罩。同時對非選手進行 TOCC實聯制調查、安排防疫專員、設制發燒隔離區，針對突發狀況做使用，來確保防疫滴水不漏。請跑友提早出門準備! 

賽事最新消息都在【礁溪溫泉馬拉松 官方Facebook粉絲頁】

 

感心服務 就在運動筆記配速列車＊ 

【列車長 配速大補帖】  

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