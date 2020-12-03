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賽事心得／世界封鎖的一年 回顧2019大阪馬拉松

運動筆記 / Vanesa Hung

自從Bucket List完成全馬項目，我好像就把跑步推到後面去了，甚至興趣缺缺……

回歸瑜珈與舞蹈的世界，還有重訓的美肌。

一年了，這個世界也封鎖停擺了一年，尤其是在跑馬世界……2020啊

01-DEC-2019

4點半的4 °C清晨踏出Hostel，掛上號碼布的6 °C，起跑賽道的8°C，一路新鮮冷藏的3公里，跑向太陽，卻曬了個傷。

人生那麼長，值得體驗各種樣態，收集到全馬check，可以轉攻項目了，畢竟跑步不是我的愛好，他是維持體能的訓練方式之一，那是自虐找極限的方式。很瘋狂吧！失戀跑、失意跑、疑惑人生跑、懷疑自己更要跑，因為你會在跑程中、在一吐一訥中，思辨，找到自己，這一直是一件很哲學的過程。

人生這麼短，值得我更去好好愛。

I’m alive.

這是一場自己對自己的告別式。

29-NOV-2019

B7-8806 09:35 KNH-TSA 金門－台北

D7-382 TPE-KIX 16:55　桃園－大阪#德田酒店 #居酒屋 #明治23年

抵達市中心，已經是23:30，餓壞的2人，看著google map上的星星推薦，入境隨俗大阪的週五夜。

老店的風範不容小覷，木造潔淨的店內有壯觀的ㄇ字形櫃檯，最傳統的大阪玉子燒來自這裡。

30-NOV-2019

#TSUKIMI #京橋拓斗住宿積木

凌晨時分拿了信封解謎，終於能夠脫下一身奔波...

在Hostel的2晚，架上的海賊王漫畫來不及翻閱，早晨喝了杯黑咖啡就出門，我想我會再回來好好體驗。

睡飽睡滿8小時，買了大阪馬限定的2day pass地鐵2日券，

#蕎麥麵 #SHUHAR I#しゅはり

行前完全沒有規畫的2人（業務、課務皆繁忙，機票住宿都是壓線搶訂，以後要記得：提早作業）

依舊打開Google Map看星級推薦，Ling前往她第二日的Hostel，而我來到了#守破離 店外靜候，日本奶奶發現我非日本人，我們用著簡單的英文夾雜著日文單詞，推薦著哪一道值得我們品嚐，離開時還特地跟她說了聲再見，要身體健康。

守破離這個名字取自劍道，後來茶道、武士道、藝術都把這個意象融入文化裡。

守：跟著前人軌跡走。

破：在軌跡之外有所突破。

離：離開原有的軌跡自成一局。

前往INTEX Osaka 大阪國際展覽會場EXPO領取物資，往年的終點是這兒，

在2019的新路線改為起點在大阪府廳前，終點在大阪城公園，起終點距離近且位於市區，體貼跑友跑後的「步行障礙」（哈哈哈真的是很貼心，跑完馬離開大阪城的下午，拿出手機拍跑者們殘廢似的蹣跚步伐，尤其是走下地鐵時，搭配著此起彼落不小的哀嚎聲，自以為穩健如我，在返台的樂桃紅眼航班上，發作了……果真還是練太少了。）。

2011年因日本東北大地震而發起的大阪馬拉松，以みんなでかける虹（跨越彩虹）為理念的大阪馬，除了能夠享受日本賽事的熱情外，其與賑災公益結合的背景，更讓賽事別具意義。

每個顏色代表著不同的意義，代表著不同的公益團體，顏色在報名的時候可以自己選擇。而每位參賽者繳納報名費中的 500 日元都會捐贈於你選擇該顏色代表的慈善機構，我選了黃色 Run For Families.

我很不上進！初馬的目標是5小時！因為我太怕輸了。

EXPO從白天逛到黑夜，滿載而歸。

#得正

領完選手證，吃完這一餐肝醣超補，就要面對人生挑戰了。#牛肉咖喱烏龍麵 最經典的就是那碗雞蛋飯，是靈魂啊！店長與店員總計2位，一位爺爺、一位奶奶😊

01-DEC-2019

對於某些狀態感到懷疑與困惑，可能一點小狀況就會不斷問自己是不是該放棄了，耐心一直不是我的長項，這樣堅持是對的嗎？沒有什麼信心。

啊啊啊啊！抬起頭還是會怒吼自己：

「沒自信就用努力來彌補。」

「不能怕！」

抵達終點的那一刻，沒有感動的大哭，反而有一種

「肝咧！老派在這漫長的時間裡消磨掉我的肌肉了啦」

「我好餓啊！我要吃肉！大口吃肉還有給我珍奶好嗎」

如釋重負啊！走著走著也讓攝影大哥攔下來，拍攝了一系列美翻的影集。

有時候你必須接受新挑戰，才能讓熱血依舊是沸騰的，只要在場上的一刻，從來都不許自己鬆懈，好自虐啊

謝謝我的好夥伴Miss Ling 關於挑戰自我極限，我們從沒客氣！還有劍及履及的勇氣。

#跑向每一個鏡頭 因為我們知道海的另一頭有愛人們在關注著直播！#北街少女與溫蒂

#初馬便是封馬 用芭蕾舞式開髖來緩緩右髖的不適感。

一起衝線的那一刻，我們很性感。

配速（不能失速、不要停）、補給策略（能量膠、BCAA、鹽錠）、最高原則（安全完賽、活著回金門）

一年四季的標配跑服背心，紮起馬尾辮，10度以下的空氣，儘管寒冷，依舊沸騰。

這個時期的大阪馬拉松搭配著關西秋色，是楓紅也是黃金銀杏，最美的風景是賽道上的人們，看見國旗就大喊：台灣加油！或是沿途的日本民眾會架設著標語：謝謝台灣！

怎麼跑都不會累～因為我們開心地享受賽道上的風景。

麵包超人與細菌人長青跑者真的沒有在讓的，腳程很驚人，大神等級的爺奶。

起點的大阪城公園、御堂筋大街、道頓堀、中之島、難波商圈、通天閣一帶、住吉的老區等，串連起各個不同的社區，用雙腳踏遍整個大坂。

30K過後開始慢慢拉升速度，35K跑向鏡頭揮手，開啟食人魔模式，刷過一個又一個的跑友，抓了Skywalker 、Stormtroopers、娜美、魯夫、香吉士、索隆、悟空、琪琪... 

跑完大阪馬的那晚，走進了道頓崛，吃起了蟹道樂。

前往關西機場等候凌晨的班機回台，用600日圓投幣式享受15分鐘淋浴，洗下一身跑馬後的亢奮，換上疲憊，解開右腳的封印，用貼布鎮壓舊傷引起的不適，EXPO限量MIZUNO五指跑襪竟然被我跑出了一個洞兒。

凌晨02:30的班機，正準備好飛行期間回味快閃大阪馬之旅，是說我也花了一年回味，賞味期真夠久的了～

願 賽道上擦身而過的靈魂：平安、健康

願 Knights & Rangers、TeamKMVS拿下代表權

願 我愛的每一個你 女子

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