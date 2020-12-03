竹東小鎮運動會 1700跑友熱情參與

竹東鎮距離上次舉辦路跑已相隔十年之久，鎮公所28日主辦 「行走竹東˙小鎮運動會」，竹東鎮長張順朋與現場貴賓一起鳴槍開跑，本次賽會共吸引了一千七百名的參賽者及貴賓蒞臨現場，包含鎮內外優秀跑者、本鎮學生及鎮民一起參與竹東鎮運動會年度盛事。

本次活動分十公里組、五公里及三公里組進行比賽，鎮所為推廣全民運動，就讀竹東鎮高中、國中及國小的學生免費參加，並規劃適合零歲到九十九歲鎮民都可以參加的健走路線，不少全家大手牽小手參加，展現竹東鎮鎮民健康久久，活力有朝氣。

鎮長張順朋表示，為藉由本次活動大力推廣竹東鎮民眾的親子運動風氣，特別選在頭前溪生態河濱公園舉辦，在生態公園裡穿梭享受綠樹枝葉茂密的風光，帶選手認識竹東在地美景。許多跑友更是在清晨五、六點前開始熱身準備，大會也提供獎盃、獎金以鼓勵跑友們，除此之外還特別設立竹東鎮民限定的精神獎頒發獎金。完成本次賽事還能領取客製化原木手機座、雷射商標熊本熊玻璃隨手杯，從參賽到完賽好禮拿不完。

活動除了路跑及健走之外，主辦單位還用心安排竹東在地團體的精彩表演活動以及現場十個市集展售攤位供選手參觀選購，不少民眾扶老攜幼全家熱情參與，現場氣氛十分熱鬧。