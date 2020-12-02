岩永義次萬米 33:39:52 再寫 60 歲世界紀錄

圖/佐賀新聞Live

在 11/28 （週六）在佐賀日出公園舉行的第六回佐賀長距離比賽中，來自有田町的岩永義次（60歲）再度打破 60歲男子 10000m 世界紀錄，而他早些時間才在第五回佐賀長距離比賽中刷新 5000m 60歲世界紀錄，今年 9 月也曾打破 3000m 的紀錄。

從比賽一開始，岩永義次 先生就展現出要打破紀錄的氣勢，與高中運動員們跑在同個集團中，他的步伐相當的快速，每公里的均速為 3:20 / km 左右，最後以 33:39:52 寫下 60歲新世界紀錄。

而賽後岩永先生表示：「我以前沒有跑得那麼快，因此這件事充滿了挑戰，但我很高興我能夠獲得世界紀錄。」在岩永先生五十歲時，打破了當時日本男子五十歲 10000m 的全國紀錄，至此他開始展了對世界紀錄的追求。

被問到接下來外來目標時，岩永先生也霸氣表示：「打破自己的紀錄。」

我們也相當期待岩永先生能夠再創紀錄，而岩永先生的訓練精神值得我們學習，能夠在60歲的年紀跑出這樣的成績，真的值得我們在督促自己一把。

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責任編輯：Ian

新聞來源：佐賀新聞live

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