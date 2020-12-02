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2020屏東高樹馬拉松宣傳 吉雷米篇
留言分享就有機會帶回500元全家禮券
快來跟我們分享【刻在你心底的高樹馬】
看法國人台灣女婿吉雷米用台語介紹高樹馬！
不論你是在跑道上揮灑汗水、在賽道熱情加油、或是在會場默默付出快相糾來分享刻在你心底的高樹馬！
活動辦法：
1.TAG 3位 好友
2.留言一句話或【跟我一起來高樹七逃】
3.公開分享此貼文
將抽出3位【全家500元禮券】
抽獎活動時間：即日起至12/7(一)23:59截止
得獎公告時間：將於12/8(二) 12:00公告得獎者
主辦：創意實踐家
活動：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
代言人：吉雷米
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