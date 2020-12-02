賽事心得／太魯閣馬拉松 人生的初馬完賽

我跑馬的動機其實很簡單，只為了燃脂瘦身，讓身體大量排汗快速進行新陳代謝，排出體內毒素，讓身體更健康。跑馬與高爾夫不同的是，它是有氧運動，能快速大汗淋漓，同時也讓擁有同樣目標的人，彼此在一起切磋煉化分享，富有相當意義的競賽技藝。

此次的太魯閣馬拉松賽，參賽人數高達12039人佔滿了太魯閣峽谷，沿途的陡峭山壁，讓每位跑者都覺得好震撼，賽道沿途峽谷景觀雄偉、山川壯麗、優美的景色洗滌了我的心靈，喚醒我沉睡已久的心扉。我很難解釋我在跑步時在想什麼，快樂的畫面、難忘的場景一幕一幕從我眼前劃過，很難忘記就永遠留在心中，當我的身體與體能達到負荷極限時，取而代之的是進入另外一種境界，反而讓我的頭腦更清楚，我要的是甚麼？倘若你問我為何而跑？其實我跑馬拉松是為了和一群好朋友同樂並且挑戰自我的極限，當我處在疲累與痛苦的頂點，赫然發現我的精神與毅力真的可以超越身體的疼痛，雖然很痛苦，不過痛苦很快就會過去，取而代之的是完賽的成就感與朋友的歡呼聲！

太馬參賽前我哥要我注意回收車的時間，他一直認為肉腳的老妹無法在大會關門時間回到終點，最後我讓他跌破眼鏡，以6小時21分的時間完賽，我不僅比大會關門提早40分到達終點，2852位的全馬參賽者，我還超越951人耶，只要永不放棄，人生就有無限的可能。

一個人能接受多少挑戰，就表示他有多大的能力，經過去年的H2C山海長征174K的人車接力極限挑戰賽，今年我又再次戰勝42K的全馬，完成不可能的任務。

我終於明白我愛上馬拉松的原因。

下一站，金門馬見！

最後42k衝刺紀念

非常經典的最後衝刺

每個人的表情都不同

就像跑在人生道路上

每個人的感受都不同

不管是

笑著跑完

哭著跑完

快樂的跑完

痛苦的跑完

酸甜苦辣都要嚐盡

不枉此生走這一遭