跑步小品／馬拉松人生的起點 由此開始

這是我人生第一次參加外面的路跑賽，也是開啟我馬拉松之路的起點，那一年剛好是滿18歲的青澀年華，現在想起來真的很佩服自己那時怎麼有那麼大的勇氣就直接報名了比賽。

記得這一場比賽舉行在金門的金沙鎮，因為那時的自己還對金門不熟悉，所以還是請系上的學姊騎車載我去。非常懷念自己那時的苗條身材42公斤，跑起來輕盈又快速。

第一次的路跑十分順利，還拿下第2名的獎狀真是讓我目瞪口呆呢！那是大一的時候，青春的腳步正開始，馬拉松的旅程，就此展開。