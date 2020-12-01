12 星座跑者觀察日記／土象星座穩定自律 配速精算師

「在終點遇見更好的自己。」《Jay的跑步筆記》一書中，這句話觸發許多跑者的共鳴，只有跑過馬拉松的人，才能體會這句話的真諦，而訓練的基本要素，為飲食、睡眠以及持之以恆的訓練，我們將跑步這項運動，融入每一天，形成日常習慣，看似簡單的循環，實質上卻不容易，跑者們首先必修的學分是「自律」，越自律的人生，就越自由、快樂，而說到自律就一定要提到「土象星座」啦！

先前我們帶大家認識火象、水象星座，這次要撬開土象星座的心門，來偷窺他們的內心世界，究竟為什麼他們是 12 星座中的「自律擔當」呢？答案即將揭曉！

土象星座跑者特性（金牛座、處女座、魔羯座）

台上十分鐘台下十年功！身為土象星座的金牛座、處女座與摩羯座，擁有穩定、踏實、自律、固執的特質，喜歡安穩的生活，他們比較在乎社會觀感，期許自己符合大眾標準，不存在不切實際的幻想，只相信自己的努力。

土象星座動作通常慢一點，但絕對是實力派，好比龜兔賽跑的烏龜一樣，訓練中不取巧，穩紮穩打，終能勝利，具備馬拉松跑者最需要的耐力！

只要是土象星座想要的，他們甘願用時間換取空間，逐漸累積實力，例如馬拉松是以有氧耐力為主的長時間耐力性項目，肌肉功能必須長時間持續運作、重複收縮。腳踏實地、保守謹慎的土象星座，會運用高度的執行能力，善用身邊的工具與資源，一步一腳印的提升肌耐力。他們很清楚知道要打造出「強韌的身體」，才能夠練得夠長久、跑得更遠，所以盡可能強化肌肉，預防訓練與比賽時的運動傷害，無疑是最有策略的運動家。

【金牛座】

腳踏實地、穩穩前進 - 金牛座（圖片來源：運動筆記）

「我跑步是為了吃更多！」「等等，我先吃個補給！」由金星守護的金牛座，像牛一般重視腳踏實地的真實感受，平時穩重的金牛座，對於美食的熱愛與執著異於常人，他們喜歡滿足自己的感官，擁有發達的味覺與嗅覺，對於「吃」完全不馬虎，堅持訓練的背後目的就是為了吃啊！如果訓練過後，隨便找間店將就，他們會覺得剛剛的訓練根本「白跑了」，要吃就得吃最好吃的！

喜愛藝術和美食的金牛，喜歡補給豐富或是別具特色的賽事，例如：紅酒馬拉松或是地方特色小吃馬拉松，都會是金牛座的菜，他們志在參加（吃），不在得名，成績真的相對沒那麼重要。

金牛座行事風格為事先擬定戰略的「計畫通」，對於自己的訓練計劃，能夠貫徹到底，意志力堅定，他們不見得是跑得最快的跑者，但絕對是最有意志力跟腦袋的跑者！

幸運物：金牛座天生沒有架子，做事腳踏實地，想法接近現實，深受身旁人的信賴與欣賞，相當接地氣，配戴深色或棕色的帽子，能為自己帶來更多好運。

深色或棕色帽子，能為牛牛帶來更多好運（圖片來源：NIKE）

備戰小提醒：天生愛吃的金牛座，雖然僅記要持續運動才能吃更多美食，不過處在賽季期間，還是要記得適可而止，多留意自己的血糖，少吃點精緻的加工食品，避免血糖快速上升，容易感到疲倦喔！

代表跑者：台灣男子馬拉松史上第二傑 真男人張嘉哲

台灣男子馬拉松史上第二傑 真男人張嘉哲（圖片來源： Fatty ）

【處女座】

注意每個細節的完美處理 - 處女座（圖片來源： 運動筆記）

「腿再抬高一點好像比較好」、「核心 Hold 住！」處女座做事情冷靜又有條理，也很注重個人衛生，擅長收集和篩選資訊，對於跑步的種種細節十分重視。

溫柔細膩的處女座很在意健康情況，跑步過程中會仔細觀察自己的身體，希望每一步都是 100 分，不要再說他們龜毛了，極高的自我要求是進步的基石，值得我們尊敬跟高舉雙手膜拜啊！

要讓處女座出門跑起來，請讓他先好好的做完功課，例如該穿什麼樣的機能服裝、適合什麼樣功能的跑鞋、跑前熱身和跑後拉筋放鬆，甚至連補給品都一樣都不能少，如果少準備一樣，他可是沒辦法放心出門跑步的。

幸運物：

追求極致的處女座，看到乾乾淨淨的物品就覺得自在、有安全感，如果鞋子被弄髒了，他們回家會立刻刷洗乾淨，不允許有一丁點髒汙在上面，對他們而言，整潔的裝備能為每次的訓練帶來安心的能量。

像是 Nike Air Zoom Pegasus 37 Shield 對處女寶寶會是個不錯的訓練夥伴，它的防潑水鞋面讓雨天練跑時依然可以保持乾燥，不管是泥巴或是紅土路的污漬，也更加方便清洗，讓愛鞋隨時保持跟新鞋一樣！

具防潑水設計的 Nike Air Zoom Pegasus 37 Shield ，除了抵抗雨水還能抵禦髒污（圖片來源： NIKE ）

備戰小提醒：處女座因為太注意小地方，無形間會給自己很多壓力，偶爾要學著放大視野，不要見樹不見林。建議處女座可以開始試著「冥想」，每天花一點時間將大腦淨空，釋放深層壓力，傾聽內心的聲音，就從連續 21 天的冥想練習開始吧！

代表跑者：男子 4 × 400 公尺接力（美國隊）世界紀錄保持者 Michael Duane Johnson 麥可·詹森

Michael Duane Johnson 麥可·詹森（圖片來源： NIKE ）

【魔羯座】

破 PB 的配速精算師 - 摩羯座（圖片來源： NIKE ）

「轉個彎就到了！」有著節制效果的土星是魔羯座的守護星，是非常有策略結構的跑者。他們事前會做好功課，跑步過程中，不斷在腦中精密計算著：跑多少公里要補水、在幾公里的時候，肌肉開始痠痛要怎麼解決、如果想要破 PB 配速要怎麼安排，所以他們也是很好的配速與教練人選，訓練上有什麼問題，問他們就對了！

天生不服輸的魔羯座，無論受到多大的挫折，會用盡任何方式，忍耐到底，就算跑不動了，也要捏著大腿逼自己繼續跑，是個勤勞又刻苦耐勞的跑者，對於所有的困難，都有勇往直前的毅力！

幸運物：

處在冬天晝短夜長的低溫季節，或是雨天的訓練，魔羯座可以用螢光色系或是閃耀反光的服飾，加強自己的能量，象徵他們擁有過人的上進心與毅力，低調地在人群裡閃閃發光。當他人在吶喊跑步好難的同時，魔羯座絲毫不囉嗦，掀開棉被直接開跑，還邊跑邊在內心大唱：「我的字典裡沒有放棄」，持續在跑步的路上發光發熱！

備戰小提醒：凡事要求照著計畫來的魔羯座，常常過度緊張與壓抑，運動是好玩有趣的事，偶爾放鬆一下心情轉移注意力，像是偶爾可以接受金牛座好友的邀約，一起去好玩的賽事吃吃喝喝，從中感受到跑步的樂趣，會找回對跑步的熱忱。

代表跑者：全中運五千、一萬公尺雙金 黃祥維

總結：

實際派的土象星座做事總是會深思熟慮，理性大於感性，個性不急躁、穩重，這個優點讓他們很適合作為許多新手的陪跑者跟前輩，如果你在跑步這條路上，遇到了瓶頸，記得詢問看看土象星座的意見，會有許多值得參考的建言喔！接下來是星座系列的最後一篇「風象星座」，大家記得要回來看看喔！

以上文章由 NIKE 贊助刊出。＊跑步產品 盡在運動筆記＊