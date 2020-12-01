賽事心得／Hood to Coast 山海接力賽 致風雨中的勇者

11/27 是一個再普通不過的假日，但對跑者與車友來說是一個年度的盛事。

一樣170公里，一個往南，一個往北。

對車友: 20周年環花東365挑戰，第一天往南。

對跑者: 充滿熱血與浪漫的山海接力，往北跑。

機緣讓我們再美麗的海岸線相遇。

去年就組團參加，今年再接再厲，在熱血一次。

2019 Hood to Coast 山海接力賽

這次路線跟出發時間有所不同。去年往南到墾丁，今年往北到花蓮。預期在東北季風衝擊下一路靠北。

參加隊伍也從去年220 隊到今年的250。尤其是L組個個都是高手，有備而來。

中午相約花蓮火車站，看到許多環花東車友也紛紛抵達，今天天氣大好，是個熱鬧的周末。

先坐上拉風的特斯拉。

行李空間還算可以。

賽前當然要先好好補一下。

飯後往台東出發。先經過網美熱門景點，同時也是終點，台開心農場。

賽前的晚餐一樣不能虧待自己，畢竟下一個像樣的正餐是24 小時後。

剛好餐廳有地圖，最艱難的山道段由波馬Morse合照一張。

先到報到處領物，車子順便充電，裝飾。

晚上到達會場已經熱鬧滾滾，就像Party 一樣，動感的音樂，閃爍的燈光，都在在沸騰每個人的神經。

今年比去年好太多了，去年一整個淒風苦雨，地上泥濘好不狼狽。但山海賽的精神就是風雨無畏，勇往直前，讓平日養尊處優的現代人好好有機會在大自然中再體驗學習一次。

依往例先來照一張團體照。

對比去年更豐富亮眼了。

(2019 Hood to Coast)

晚上10點，賽事正式開始。瞬間大家熱情引爆。加油!

很難想像在這寒冷風大的夜晚有上千人這麼熱血。

今晚月亮還特別明亮。

在等待出發的過程中，當然要盡情合拍一下，用力紀錄一下這瘋狂的夜晚。

妹子陪跑團雅典娜加持。

肯定每個人都要先帥一波。

很快的最後一梯即將起跑，光是熱情不夠，考驗真功夫與耐力的時刻來到。腦海中還依稀記得去年那股疲倦。

第一棒還是一樣是我們的失速列車長，第一棒路線跟去年一模一樣。

起跑前片刻的寧靜，

在那鳴槍那一刻起，考驗才真正開始。

從L組的速度就看出來，今天隊伍高手雲集，很多是有備而來。

今年前幾棒的天氣很好，但第四棒後風雨就開始變大，時大時小，體感也愈發寒冷。

東部晚上山路真是一片漆黑，風雨與寧靜的夜晚交織成一幅奇幻的畫面。

在濕冷的夜晚吹得風跟著隊友一起發抖等著上一棒。今晚大家都是勇者。

帥氣的Johnny

山道之神第八棒準備出發。波馬的Morse 不是蓋的。

中途簡單補給一下。

這裡發生一件趣事，我們幫這棒次其他跑者加油補給時，有一位妹妹，問她要不要運動飲料時，她猶豫了一下，只請我們幫她丟一下能量包包裝。這妹妹真是太可愛了。

深深為這棒次的跑者感動，尤其是女跑者。認真的女生最美麗了。

出了隧道就差不多是日出時刻，大家把握這短暫時間，留下美麗身影。

感謝雅典娜特別隨車加油。

巧遇去年強隊中華電信隊， 一起合照時還問說這裡5G訊號強不強，可以馬上架基地台。

Morse果然是波馬高手，一小時多就吐完。

過了山道就是海的部分。東海岸的景色果然絕美。

下次我要用走的，好好欣賞這美景。

只是今日雨勢時大時小，雨勢之大令人懷疑人生。我在這幹嘛?

雨後又出太陽，與彩紅共跑。(借用Yysport 圖片。)

沿路上遇到環花東單車賽。今天台11線真是熱鬧。

其實兄長剛好也參加，但是賽事優先，親情放一邊。

兄弟相遇花蓮沒相見

哥參加環花東單車賽

小弟參加山海接力賽

哩程同你在左我在右

騎車向南接力跑向北

風雨無畏寒暑無所懼

專心一致相遇勿須見

平安完賽喜樂無可比

途經北回歸線。

風雨之中，跑者依然堅定的邁著步伐。這一刻令人動容。

我想也就是這無畏的精神，依然深深吸引眾多跑者的靈魂。

賽事長難免會有狀況，此時是有一隊員身體不適，而且是很硬的路段。此刻便是考驗應便與團隊默契的時刻。

大家立刻重新安排棒次分工。第四輪棒次在濕冷的東北季風下格外吃力。

感謝大家分擔，此時成績已不再重要，一定要把隊友一起平安帶回來。

你們已不只是勇者，是可與共的強者。

Ben

Johnny

Kenny

CL

等待的片刻。

致所有風雨中跑者，你們都是我心目中的英雄。

中間有一段小插曲，途中風大遇到一位OMG 小女生，幫忙加油後，想說一起共跑一下幫忙擋風。可能是妹妹比較害羞所以要我先跑。後來竟然在休息區的時候遇到。跑者的世界真小，還好沒有做出不雅的舉動。(挖鼻孔之類的。)

終於跑玩了。漫長一天已經沒有時間的概念，僅剩下隊友的配速跟下一棒的時間￼￼￼￼。

看了一下時間還不到三點。主辦單位辦了豐富的活動，但天公不做美，雨勢其大無比，只好先狼狽的逃離現場。

感謝我強大的隊友給了我最簡單的路線，雖然今年沒有再創佳績，但是一樣收穫滿滿￼￼. 完賽後身體是極度疲累，￼但是心裡卻是扎實的富足.￼

很開心的在賽道上跟大家一起共跑￼，尤其是不畏風雨中一起奔跑的所有男女跑友你們真是太棒了。￼

今年的獎牌真好看。

明年繼續再衝一波。大家相約明年再見。

#妹子陪跑團