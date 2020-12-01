快訊

又濕又冷！北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間還沒到

美國第一個特級廚師？華盛頓與他的「黑奴主廚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精華影輯／2020伯立歐蕎麥公益路跑

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

一場開心的盛事

一場補給讓跑者吃都吃不完的盛事

一場可以讓你開心跑到終點的盛事

伯立歐蕎麥公益路跑真的就是首選

今年真的多了很多藝人來助陣

也真的感謝所有明星的付出

讓大家可以更看見伯立歐

幫助且讓伯立歐更加成長

在此謝謝所有人的付出

當然更不得不提的就是

田中千繪的參與

而且很厲害的跑完一場半馬了

請大家掌聲鼓勵鼓勵

我想沒有人想聽小編廢話

就趕快來看看精華版影片吧

記得 記得 明年一定要報名呀！！！

主辦單位：伯立歐蕎麥公益路跑

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

延伸閱讀

台人曝確診喪失嗅覺體驗 吃光討厭的食物、吃冰淇淋味如嚼蠟

訓練心得／我的私房路線 太平大里河堤步道

不輸田中馬 今天伯立歐蕎麥公益路跑星光熠熠

才被范逸臣認愛 田中千繪與鄭有傑談感情

相關新聞

12 星座跑者觀察日記／土象星座穩定自律 配速精算師

「在終點遇見更好的自己。」《Jay的跑步筆記》一書中，這句話觸發許多跑者的共鳴，只有跑過馬拉松的人，才能體會這句話的真諦，而訓練的基本要素，為飲食、睡眠以及持之以恆的訓練，我們將跑步這項運動，融入每一

賽事心得／太魯閣馬拉松 風景太美、不跑一次終生遺憾

跑在藍天白雲、青山綠水之間，到處可見壯觀的峽谷峭壁。每次從隧道出來，就有好景色等著你，大自然的鬼斧神工讓人都捨不得眨眼一下。 過去15場馬拉松幾乎清一色城市馬，這是我第一次跑山路全馬，而且還是遠近馳

2020 HOOD to COAST人車接力賽 台灣賽熱鬧開跑！

全球最具規模的 HOOD to COAST 人車接力賽台灣賽，11 月 27 日於台東鹿野深夜開跑。（圖片來源：大會提供） 全球最具規模的 HOOD to COAST 人車接力賽台灣賽，11 月

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 獎牌介紹

浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽紀念獎牌介紹設計理念：跑在桐花朵朵飄落的蜿蜒山徑上與你的戀人，朋友，家人一起享受歡愉的同樂會，獎牌以3D開模將合興車站和一線九驛的鐵道意象，融入朵朵桐花的

賽事心得／新竹縣文化科技智慧城 運動嘉年華測5000

11/21在新竹縣體育場舉辦的 文化科技智慧城運動嘉年華 當天下午2點先開始進行的是測5000的項目 有全民組和菁英組 選手們在好天氣的狀況下起跑 測5000結束之後 晚上首先登場

精華影輯／2020伯立歐蕎麥公益路跑

一場開心的盛事 一場補給讓跑者吃都吃不完的盛事 一場可以讓你開心跑到終點的盛事 伯立歐蕎麥公益路跑真的就是首選 今年真的多了很多藝人來助陣 也真的感謝所有明星的付出 讓大家可以更看見伯

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 賽道說明

相較於演了三年的全馬賽道內心戲，今年的半馬「東窩溪營火蟲的故鄉」爽度肯定百分百，而且一樣有「四檔直上陽明山」的挑戰，長下坡更會有「一路飛起來」的快感；今年新賽道首次報名便突破1500人，明年肯定更吸睛

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 紀念衣票選結果

大家有眼光，浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽紀念衣票選完成版，係結合歷屆紀念衣設計優點創作完成，雖然今年紀念衣質料成本較往年更高，但肯定值得；本次賽道加購將不限數量，讓大家能分享給親朋好

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 主視覺票選結果

戀戀桐花主視覺票選結果說明：主題字「戀戀桐花」以仿宋體加以手寫變化，融入愛心與花的意象，有著桐花飄雪的飄逸感，2021年的主視覺以手繪的方式，將歷年來賽道的精選影像，描繪呈現，背景以粉色系的配色，搭配

賽事心得／雅典線上馬拉松 彷佛進入時光機回首傳奇腳步

2020年因為疫情，無法按照本來的計畫，飛到馬拉松發源地希臘雅典參加比賽，雅典馬依傳統在11月第二個週日舉行，今年原訂11月8日登場，無奈10月1日宣布取消比賽，還好有線上馬拉松，算是彌補了。

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 開訓就有超乎想像收獲

回想起2020年的2月，那時還在準備萬金石馬拉松，但因為自身的準備不足卻又強練進度，導致腳部受傷，心裡還在苦苦掙扎是否仍要參賽時，這時主辦單位宣布了停賽，頓時心情輕鬆了不少，進而讓我有了可以明年再來挑

訓練心得／我的私房路線 太平大里河堤步道

平常下班後利用慢跑舒壓，健身維持適當的體適能，但如果在學校的操場跑甜甜圈，如果沒有帶手機，可能容易跑到忘記圈數，畢竟10k要繞國中操場50圈，因此必須找一段里程數的道路。 日前剛

熱門新聞

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

中職／60人名單公布 猿釋出7人、有意願續約林柏佑

中職／才走完第一份合約 陳冠傑傳遭悍將釋出

中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

中職／未獲獅隊續約 林煜清生涯已累積3隊釋出

中職／兄弟8人在名單外 釋出、轉職未定案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。