精華影輯／2020伯立歐蕎麥公益路跑

「在終點遇見更好的自己。」《Jay的跑步筆記》一書中，這句話觸發許多跑者的共鳴，只有跑過馬拉松的人，才能體會這句話的真諦，而訓練的基本要素，為飲食、睡眠以及持之以恆的訓練，我們將跑步這項運動，融入每一

2020-12-01 09:21