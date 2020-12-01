聽新聞
test
0:00 / 0:00
精華影輯／2020伯立歐蕎麥公益路跑
一場開心的盛事
一場補給讓跑者吃都吃不完的盛事
一場可以讓你開心跑到終點的盛事
伯立歐蕎麥公益路跑真的就是首選
今年真的多了很多藝人來助陣
也真的感謝所有明星的付出
讓大家可以更看見伯立歐
幫助且讓伯立歐更加成長
在此謝謝所有人的付出
當然更不得不提的就是
田中千繪的參與
而且很厲害的跑完一場半馬了
請大家掌聲鼓勵鼓勵
我想沒有人想聽小編廢話
就趕快來看看精華版影片吧
記得 記得 明年一定要報名呀！！！
主辦單位：伯立歐蕎麥公益路跑
官方攝影：Run Style 完全執行團隊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言