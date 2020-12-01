賽事心得／Hood to Coast 山海接力賽 原來跑步可以這麼開心

有人說，跑完這一場不是變麻吉，就是從此絕交 ~

我們呢？就是有人會碎念一輩子 .... 誰誰誰？？

超級厲害碧蘭設計了棒次表，還有每一棒開車的司機，明確又可愛，顏色區分每個人該跑的棒次

H2C另類好玩的地方就是可以將車子畫上喜歡的圖案，我們是豬隊友，隊名「我可以」

最後還要畫壓自己的名字+公里數，表示負責任，一定做得到，棒棒的

去台東的路上，這真的很棒的櫻木鐵道 .. 我們要一起跑跑一天一夜

經過5個小時的車程，終於隊友合体...

晚餐吃隱藏版的義大利麵+ 換裝準備要進入備戰了

抵達現場，整個感覺都來囉... 超美的看板..燈光，配合音樂，整個都有FU

我們的大姊-碧蘭，一路上照顧我們，幫大伙拍照，就是個媽媽了

領補給，好多哦，這一天一夜吃的喝的，很夠了，當然延路還有補給品

好久不見的老王教練咧，我們看到老王教練會尖叫，太興奮了，請接受徒兒們的尖叫聲

整裝要出征囉，一點都沒感覺緊張

這一次我負責4棒總計38.1K，很棒是第一棒跟最後一棒，雖然要等到最後才能真的放鬆，

但我在腦中模擬很多次跑的狀況及策略，覺得是可以辦到的....

1棒 9K (11/27 時間:10:45 均速:6:16 心率167)

熱身操+熱身+緩跑10分鐘，與平常練課表一樣的步調，想起教練說，即時比賽也要跟平常心一樣，做一樣的事，不管旁邊發生什麼事都不是你的事，沒錯，我就是很專心在每一個動作上，來來回回緩跑10分後滿身汗，覺得可以了，可以跑了，即時站在起跑點，也是一點都不緊張...

倒數54321 ..大伙都衝出去了，我真的是最後一個，沒關係，就照自己的体感跑，最慢就是7分速也行呀，路上就是黑，沒燈沒路人甲、乙、丙 ...就真的孤單一人在跑，眼睛當然也不敢亂看，救星就是車子也出發了，幫忙照明，我就能更加放心跑 ...預想著是10K..沒想到第一棒是9K..沒機會再加速，就交棒給伙伴，很開心至少刷了三人，千萬不能爆衝呀，第一棒開始有跑友用走的，覺得很可惜

沒做好的地方就是完全沒去記要跑多少K...(檢討)

9棒 10.4K (11/28 時間:6:36 均速:6:36 心率168)

中間休息了7棒，路上睡睡醒醒多次，起跑的時間是平常團練的時間，應該很能適應，但下雨著，就不能緩跑10分鐘了，只好原地一直跳，等待接棒，排 9/11 棒，中間只休一次，其實也很怕自己不行，但我想著平常假日也不是都跑2K+8K+10K ，這一次還能休更久一點，就當平常練跑一樣就行...我們的山神Nick比預計時間早了8分鐘回來，還好我出來熱身，完美接到棒，要出發第二次旅程

第9棒上上下下的坡超多的，真的拿出必殺密技來用，上坡就小碎步+快步頻，下坡想要快就要拉高一點，無論坡多麼抖，就不能用走的，有上坡一定有下坡，下坡時一定要更鬆讓心率降下來，才能再接著另一個高點，這一次真的把所學到的都拿出來用，不是死跑著了。。。。呼~~跑完了，四棒來說，這一棒最難

11棒 9K (11/28 時間:8:44 均速:6:40 心率169)

中間只能休息1H,但跑完真的覺得還能再跑，怕身体冷掉，在車上時都要很注意身体，很開心是等一下只要跑9K..少1H的感覺就覺得很爽，這一棒還是下雨，坡沒之前多，而且很順呀，就是跑跑跑就跑完了，中間過程就是一直想穩穩的/穩穩的就好(教練常說的)....

回來滑一下手機

10:21 魏君帆 @千倫 在慢點，剛剛太快

10:29 魏君帆 但是身體會記得那個疲累10:29 魏君帆 要在輕鬆一點

有保母照顧的感覺還不錯咧，可以再慢再慢哦~~好的

跑完這一棒其實就已解脫了，因大休息6棒，可以吃吃喝喝睡覺到五點 ...哦~YA

17棒 10..K (11/28 時間:4:13 均速:7:02 心率161)

最後一棒了，天還沒黑耶，我心中想天黑之前要回去..此時雨真的很大

而且不能太快哦，要慢慢+輕鬆的感覺。於是我在極極極輕鬆的狀態下跑

全程都是鼻子吸吐，看看右邊的海，這是我今生最後一次來這跑了，再多看你幾眼

風好大哦~~加上雨也大，這真的超變態的，像空A 一樣在這邊跑步

地上有水也踩下去了，厚一去，反正都最後了 ...

路上看到跑友開始用走的了，只要遇到用走的，我一定會問「要不要一起跑」

終於約到一個人願意一起跑，我很雞婆說，慢慢跑不要緊張，遇到坡就想成原地跑就行

沒想到我能陪跑咧，但不到1K...就放掉他了

轉個彎上了橋，突然沒風了，哇塞，跑這一段的感覺太美好了，感覺是飛起來的

路標寫剩下3K...心中真的覺得很不想要這樣子結束，我也太變態了吧，如果再加個5K多好呀

進步的步道區，像個密秘花園一樣，好特別，整條路都是我的，越跑越開心，很好玩又興奮

路標寫1K...啊，要結束了嗎? 真的感覺來了就要結束實在很捨不得(不要扁我，是真的)

原來這一路的指示路標都是騙人的，一切都是假象，還有2K...我很珍惜這最後的2K

今生可能就是這一次而已。。賺飽賺滿38K..要結束了，衝進終點，腳拉到最高，3分速進終點

感覺就是非常爽~~~~太開心了，原來跑步可以這麼開心哦

查詢成績時，大家都預估應該200多名，沒想到開將是200內啦，大聲尖叫 ~ 「我可以」

結束囉~ 17棒就這樣子跑完了，覺得好快哦~ 我們的旅程還沒結束

接下來就是 ... 吃吃喝喝的行程....

這是一間10人的民宿，小而美，大伙買了宵夜，吃吃喝喝，可措我真的想睡了，偷偷溜房間，躺下去立馬睡著，睡的極好的....

第一個行程去看海，吹海風，再一起與我們伙伴一起約定，明年要再來嗎? aaa不好說

今天午餐極好吃，還跟教練玩遊戲，「山道之神 ~ 合体」

回程路上的景點

5度的武嶺，真的很冷很冷~

最高的7-11

我們的遊戲，伙伴們配合我，NG多次，終於合体成功，而我也破音+燒聲了

山道之神-正常版

山道之神-傘板

山道之神-蝦版 (教練一起參與)