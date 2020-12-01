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賽事心得／新竹縣文化科技智慧城 運動嘉年華測5000
11/21在新竹縣體育場舉辦的
文化科技智慧城運動嘉年華
當天下午2點先開始進行的是測5000的項目
有全民組和菁英組
選手們在好天氣的狀況下起跑
測5000結束之後
晚上首先登場的是開幕的表演
接下來是有氧健身的運動
大家跳完之後
晚上7點潘若迪老師登場
會場一起來運動人潮更多
還有全家大人小孩一起來的
大家在潘若迪老師的帶動下
跳的更加起勁
最後整個活動在歡樂的氣氛下結束
非常棒的運動嘉年華
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