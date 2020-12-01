賽事心得／新竹縣文化科技智慧城 運動嘉年華測5000

11/21在新竹縣體育場舉辦的

文化科技智慧城運動嘉年華

當天下午2點先開始進行的是測5000的項目

有全民組和菁英組

選手們在好天氣的狀況下起跑

測5000結束之後

晚上首先登場的是開幕的表演

接下來是有氧健身的運動

大家跳完之後

晚上7點潘若迪老師登場

會場一起來運動人潮更多

還有全家大人小孩一起來的

大家在潘若迪老師的帶動下

跳的更加起勁

最後整個活動在歡樂的氣氛下結束

非常棒的運動嘉年華

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC