賽事心得／太魯閣馬拉松 風景太美、不跑一次終生遺憾

跑在藍天白雲、青山綠水之間，到處可見壯觀的峽谷峭壁。每次從隧道出來，就有好景色等著你，大自然的鬼斧神工讓人都捨不得眨眼一下。

過去15場馬拉松幾乎清一色城市馬，這是我第一次跑山路全馬，而且還是遠近馳名的太魯閣峽谷馬拉松。重新整理照片，整個腦海浮現全都是太魯閣的景象，至今仍然戀戀不忘。如果感想只能用一句話，我想應該是「不來跑一次全馬會終生遺憾啊」。

(照片來源：黃鴻濱)

展開。42公里的朝聖之旅

前一天還在下雨，原本擔心「閃電」颱風來攪局，會不會停賽？或者全馬變成半馬？沒想到，老天爺卻給了我們一個好天氣。

6:45鳴槍起跑，我們跑團12人都是全馬組，只可惜寄物後被人潮給衝散了，沒能全部集合在一起。能夠和一群好朋友跑在一起，是非常難得又開心的事，每個人都陽光歡笑(那個曾愛買先生，你在看什麼呀？)，我趕緊捕捉下來這美麗時刻。

1：太魯閣大橋(4~5K)

出發後經過亞泥鳳凰林，一路平坦的來到橫跨立霧溪的《太魯閣大橋》，立霧溪也在經過這個橋之後往大海奔去，完成了它的使命。

前5公里算是這場馬拉松考驗前的暖身，我放慢速度，計劃拍下幾個原先就想好的景點。而全長1,208公尺共有五跨，外觀呈淺藍色帶灰白的太魯閣大橋正是第一個景點。我把人、橋和山景同框畫面拍下來，試圖補捉當下的心情。跑者和太魯閣大橋的組合呈現出最美麗的畫面，一波又一波的跑者流動，充滿生命力。

2：巧遇300馬神人(5.5K)

在太魯閣大橋拍了一堆照片後才滿足的離開，也因此和所有人都分散了。過橋後左轉蘇花公路舊線道路，來到了第一個水站，而此刻，馬拉松考驗正式開始，將一路20公里緩上坡到《天祥》折返，總計爬升500公尺。我想這就是很多人不敢報名全馬的原因吧。

雖然這一段路程沒什麼特色，爬坡起步不久卻遇到了一位挑戰300馬的大哥，哇300馬是什麼概念？沒有多想，趕緊拿起手機拍下這令人尊敬的時刻。

3：錦文橋(7.5K)/最美的風景是人

舊線道路結束，接著左轉進入《錦文橋》，原本設定的第二個拍照景點是《長春祠》，但是出現在眼前的景象實在太震憾了，於是乎管它什麼計畫，想拍什麼就停下來，小孩子才做選擇。

由於我跑跑停停，來到《錦文橋》剛好踫到5公里快樂馬起跑，1,500人大軍正好從上頭的遊客中心如瀑布般洩洪而下，兩軍會合，流水般的人潮非常壯觀。這也使得賽道變得擁擠不堪，如果你有拼成績，記得一定要在7:40前通過才好。我停下腳步，對眼前所看到的畫面感到嘖嘖稱奇，我認定這一段最美的畫面不是風景，而是充滿熱血的跑者。

4：長春祠/長春飛瀑(約10K)

在《太魯閣牌樓》前右轉進入中橫公路後，眼前的景色令人眼睛一亮，跑在一邊是山壁一邊是溪流的賽道上，雖然太陽已經高高升起，但是靛藍的天、透明的陽光，加上迎面吹拂而來的涼風，令人神清氣爽。我歡呼著：「多麼美好的一個跑步日」。

(照片來源：黃鴻濱)

太魯閣除了峽谷的美景之外，還有許多具有特色的橋樑和隧道相互連結。以前開車經過並不會特別留意，總覺得每一個都長的差不多。還好有來跑馬拉松，透過雙腳可以有時間一個一個來認識它，比如在我背後《仙霞隧道》前的這座紅橋《春暉橋》，聽說就是一個特色景點，值得你休閒時來附近細味走走。

穿越過仙霞隧道之後，就來到此次馬拉松一定要停留的景點《長春祠》，它的建築依著峭壁而建，下頭還有溪流行經，可惜距離太遠，手機無法拍出它的氣勢。好在賽後有跑友提供他拍到的照片給我。多麼壯觀的長春飛瀑呀，令人嘆為觀止。

往前大約數百公尺經過長春隧道口右側出來，視野突然一片遼闊，我立刻用全景照模式，貪婪地想把眼前的山景全部拍下來。這裡也是第一個分野點，快樂馬(5公里)和逍遙馬(12公里)向右轉進長春隧道返回終點，和全馬、半馬在此分道揚鑣。

5：寧安橋(約12K)

當時在《寧安橋》前停下來拍照並不知道它的歷史，只覺得這座橋很特別。原來左邊紅色橋身的舊橋為中橫公路開闢之初所建，是當時台灣最長的單孔橋。後來因車流量日益增加，舊橋沒有辦法雙向行車，於是1989年在舊橋旁建了一座新的懸壁臂式的水泥新橋。由於舊橋沒有拆除，就形成了新舊兩座橋並存的奇特景象。

此時已經有半馬選手折返，陽光非常耀眼，我轉頭拍下這個場景，大家的表情都很專注，沈浸在自己的呼吸及節奏之中。

6：白沙橋/溪畔(約13K/14k)

途經白沙一、二橋及隧道，後來才知道這是2018年因原白沙橋損毀後所新建，其中《白沙一橋》為單跨鋼拱橋，《白沙二橋》則為背拉單跨斜張橋，兩橋間則為《白沙隧道》。當時只覺得很有特色，並不知道兩座橋樑各有不同特別，很遺憾只拍下了白沙一橋，也沒有在隧道口前留下照片。

跑到《溪畔》一定要停留一下，因為《溪畔壩》是立霧溪唯一的一座水壩。溪畔是日本人命名的地名，昭和15年(1940)年，日本人花了4年在這裡興建水壩，利用立霧溪的湍急水流進行水力發電，至今它仍在運轉。

7：半馬折返點/(約14.5k)

來到了第二個分野點，也就是半馬的折返點(安全帽發放處)，再過去一點點左前方則是布洛彎遊憩區，由於5年前曾經來住過山月村，難怪看到眼前的景象，看到前面的《溪畔隧道》有很熟悉的感覺。

從這裡開始，接下來的美景只剩全馬的人獨享了，越美的風景總是藏著越深，你得多跑一些，多流點汗才能看到。

8：燕子口(約17K)

從《燕子口》開始一直到《慈母橋》都是厚層的大理岩，是太魯閣最菁華的路段。道路兩邊山壁又窄又高，幾乎成垂直矗立的Ｖ型谷，大自然的鬼斧神工令人驚豔。但是在看到美景之前，你得接連穿過《燕子口隧道》和《靳珩隧道》總計1公里長的隧道，又來到和自己對話的時間。

出了《靳珩隧道》，峭壁斷崖的景色，令人眼前一亮。太魯閣馬拉松讓你的眼睛不只是往前看，還會忍不住想往上看看這大自然的奇景。跑太快是沒有辦法靜下心好好感受的，我閉上眼睛、放慢腳步、打開雙手迎接大自然給我的擁抱。

9：錐麓斷崖(約18K)

在我身後是著名的景點《錐麓斷崖》。這些陡峭的山壁，一方面是地殼板塊擠壓向上抬升，另一方面則是立霧溪水下切不斷侵蝕的結果，這兩股作用力一上一下，經過百萬年時間的抬升和下切，就形成了眼前垂直矗立壯觀的山壁景象。果然累積是有力量的，當累積足夠時就會產生巨大的改變。

如同跑步一樣，一步一步的累積就會堆疊出你的跑步實力，如果沒有平時努力練跑的累積，只靠堅持是做不到的。每日練跑就像是立霧溪水對山壁的沖擊，經年累月持續不間斷才能形成絕美風景。謝謝自己過去一年多來有認真的練習，才能輕快的跑到這裡，才能全然放鬆的徜徉在兩岸巨岩峭壁之間，並且聆聽溪谷急湍的水聲迴盪。

10：九曲洞(約20K)

穿越過《秀富隧道》後，錐麓斷崖的美景就此告一段落，緊接而來的則是太魯閣峽谷最精華的路段之一《九曲洞》。跑在如「腸之迴、河之曲」，在迴轉曲折的半明半暗道路上，看著不同角度的峽谷風光，身體的疲累感瞬間消失了一半。雖然再往前經過《九曲洞隧道》有一點點厭世感，後來才知道它是太魯閣公路最長的隧道有1.2公里，但突然發覺自己並沒有像一開始那麼討厭隧道了，反而越來越喜歡穿越隧道那種由明變暗然後迎向亮光的期待。

11：慈母橋/蘭亭(22K)

看到這座紅白相間的《慈母橋》，表示折返點不遠了。慈母橋旁有一個長的很像青蛙的青蛙石，這也是一個人氣景點，下次有機會再登上青蛙石上的《蘭亭》，俯瞰立霧溪險峻河道，也假裝一下詩人在亭中作詩吟唱(哈哈)。這裡有設補給站，我一樣每一站都停留一下，補充一下水份及電解質，還有我最愛的橘子。

12：天祥(25K/折返點)

通過《天祥隧道》後不久再銜接《稚暉橋》，就來到馬拉松賽道的最高點《天祥》，看到寫著天祥的指示牌體力瞬間恢復滿格。沿途的絕美風景果然是最佳的精神補給，天然的興奮劑，感覺還有滿滿的體力。

看了一下手錶，一路上慢慢跑邊拍照，居然只花了2小時56分鐘，而且還沒有鐵腿。這得歸功於自己平常有紀律的練習，才讓自己進化成2.0，今天才能比較輕鬆的駕馭山路馬拉松，才能有餘力及心情享受太魯閣峽谷之美，這是一年前的我所做不到的事。

13：回程(25~39K)

太好了，接下來就是一連串的下坡了，而且是用回程的視角再欣賞一次峽谷風光，想到這兒又令人興奮了起來。

雖然每個人的速度有快有慢，能夠在賽道上遇到好友並且相互打氣，就是無比開心的一件事。尤其兩週前才和三小姐(右上)在日月潭環湖馬拉松的賽道上見面，今天又在太魯閣踫面，真是太有緣。

朋友問我：「為什麼這張照片中的你笑的如此開心呢？」

我回答：「哈哈，因為回程都是下坡呀」

不同於以前只能開車透過窗戶欣賞片斷的太魯閣峽谷，少了車子的往來喧囂，如今透過雙腳，可以完全無拘無束的在峽谷中跑著。

回程時的九曲洞，此時太陽躲了起來，山上雲霧圍繞，和一個多小時前的景色截然不同。

回程中出了燕子口隧道看到了《布洛彎山月吊橋》，只是沒有拍好，沒有拍出它的美，因此補上網路照片，有機會一定要去吊橋跑一下。。寫錯，是「走」一下才對。

回程中的《寧安橋》，是不是很美。

能夠邊跑邊擁抱大自然，不，應該是被大自然擁抱，太享受了。

14：最後3里路

很多人都說，最後3公里是最難熬的階段，因為從進入《長春隧道》，接著連接《西拉岸隧道》，最後進入約1公里長的《砂卡礑隧道》，中間雖然有一座《百獅橋》，但幾乎都在黑暗的隧道中跑著。

倒是在進入長春隧道後，發生了一段小插曲，突然聽到左後方有一位氣喘噓噓的女士跟著。

我回過頭對她說：「加油」

她回答：「這隧道何時才會結束啊，跑起來很厭世啊」

我說：「很快的，操場再5圈就到了」

聊了一下才知道，她有7年沒有跑馬拉松了，這是她復出的第一場。也不知怎麼了，我忽然魁哥上身(註)，跟她說了一聲：「一起跑」，然後就帶著她跑了2公里，最後她在出隧道前加速衝刺。至於我，雖然沒能在百獅橋及砂卡噹隧道前停下來拍照感到有些失落，但意外幫助了一個人，也算是今天馬拉松最美好的句點。

(看到這個光，表示終點就在前方等著你了)

(開心，最後以441完賽)

(謝謝跑團最美麗的啦拉隊長愛莉絲，一直守候在終點前幫每個人錄影拍照)

(是你嗎？你是剛剛在隧道裡陪我跑的那個人嗎？)

註：請參考網誌《永慶盃路跑》主播魁哥關鍵的一句話，把我從亂流中帶走

後記

是什麼原因讓跑團所有人願意挑戰難度++的「太魯閣全馬」，而不是美食嘉年華的田中馬，抑或是其他馬拉松呢？這個故事得從去年的太魯閣馬說起。

去年因為Ian的登高一呼：「台灣人當然要跑過太魯閣馬啊，而且一定要跑全馬才能看到美景」。起初眾人響應，最後卻只有四個人報名，其中唯獨Tony哥一人報了全馬，全程一個人的馬拉松，當天結束後也是一個人獨自搭客運返回台北。賽後，Tony哥半開玩笑的稱自己是「孤獨跑者」。

原本選定日本鹿耳島馬為今年跑團跑馬賽事，因為疫情的關係被迫取消，只能改為國內的馬拉松，那麼，該選那一場呢？最後大家一致通過太魯閣馬拉松，而且全部都報全馬，因為Tony哥的心聲我們有聽到，就此撫平一下孤獨跑者去年受傷的心靈。

番外篇

《交通篇》

由於我們只規劃了三天的行程，因此選擇搭乘火車，這得感謝仙蒂的快手，才能一次就搶到13張普悠瑪車票，從台北站出發只花了兩個小時15分鐘就抵達花蓮，讓這次的行程沒有舟車勞動之苦。所以「要跑太魯閣馬，先搶普悠瑪」就對了。

《集合篇》

由於交通管制，車輛無法行駛到會場，因此跑者必須想辦法到「新城車站」，然後再搭大會安排的接駁車。

1. 搭火車(花蓮-->新城)：當天台鐵有加開列車，也有增停新城站列車，可直接注意大會官方網站訊息。

2. 搭計程車(市區-->新城)：我們是當天5:00從車站附近的民宿(去那邊)，搭計程車到新城車站，車程約30分鐘，每一車乘坐4人車資才400元，和火車比較起來，可以多睡半小時，輕鬆的吃完早餐再出發。

(新城車站前，接駁車滿滿的排隊人龍)

《寄物篇》

由於下接駁車後，大約得再走1公里到最上面的遊客中心寄物，加上參加人數超過1萬人，建議至少一個小時前抵達，時間才會比較充裕。

(從接駁車下車到寄物區約有1公里)

(由遊客中心往下看，人潮絡繹不絕)

(全馬的寄物區最遠，在遊客中心前面)

《人物篇》

人生初馬的葛溫

看到有人直接挑戰太魯閣當作人生的第一個馬拉松，打從心裡佩服，因為它比平地馬拉松難度高的太多，如果準備不足很容易就被回收，一般人是不太會做這樣的選擇，我想很大可能就是衝著太魯閣的美景來的，不然就是「初」生之犢不畏「馬」呀！

賽後遇到了完賽的葛溫，興奮地跟她道賀，她居然在這麼硬的賽道上解鎖初馬，真的很厲害，相信這將是她一生最美好的回憶。

堅持不放棄的Bunny

如果現在覺得很辛苦，因為你正在《往上爬》，如果跑不下去了，你隨時可以一調頭就《往下走》，痛苦即刻不見轉為快樂，但捫心自問，心中真的會快樂嗎？會不會有遺憾？有懊惱？還是不甘心？

鬼滅之刃：「就算痛苦，就算難受，我也不能想著逃往輕鬆的路」。我在同行伙伴Bunny身上就見證了這一點。賽前一個月她的身體意外出了狀況，前一天早上還去看診拿藥，當天起跑不久身體就感到不適，7K就萌生放棄想走回太管處；一路撐著，中午過後突來的大雨還趁機想擊潰她。然而就在打死不退，死活跟它拚了、走也要走完的堅持下，最後她花了7個半小時回到了終點。我們英雄式的歡呼迎接她，因為在她身上，看到了不一樣的馬拉松精神。鬼滅之刃：「你哭也好，逃避也罷，但是不要放棄」。

熱情如火的民宿主人

太魯閣馬最令人頭痛的，除了訂火車票外就是住宿了，因為參加的人數太多，半年前飯店、民宿很快就被搶訂一空。這得感謝Ian哥，早在中籤之前就已經包下了《去那邊》，這是Ian哥的表姐與姐夫經營的民宿，除了提供我們舒服的住宿空間外，還熱情介紹了當地的許多美食(偷偷告訴你，透過老闆可以不用排隊就買到炸蛋蔥油餅喔)，幫我們安排計程車，讓我們無憂無慮的的專心準備隔天一早的賽事。

另外，賽後回到民宿，表姐還特別送給我們一人一個親手做的馬克杯，慶祝我們完賽，收到這個額外的禮物，真的是有給它感動。

《路線篇》

過去在跑馬的過程中，由於大部份時間都專注在呼吸、步伐及節奏，根本沒有餘力再注意到身旁的人事物。但這一次42.195的太魯閣實在太美，我試著把每個景點所拍下來的照片，把片斷的記憶拼湊成完整的路線提供給大家，希望更多人能夠一同來感受太魯閣美的饗宴。看了一下我的記錄，好在GPS沒有飄移太多。

起點到半馬折返點

起點-->亞泥鳳凰林-->太魯閣大橋-->蘇花公路舊線道路-->錦文橋-->太魯閣牌樓前-->春暉橋(紅橋)-->霞隧道-->長春橋(紅橋)-->長春祠-->長春橋-->長春隧道前-->寧安橋-->白沙橋2號-->白沙隧道-->白沙橋1號-->半馬折返點(布洛彎遊息區前/安全帽免費借用處)

半馬折返點到天祥

半馬折返點(布洛彎遊息區前/安全帽免費借用處)-->溪畔隧道-->燕子口/燕子口隧道(639m)-->魯丹橋-->靳珩隧道(441m)-->錐麓斷崖-->秀富隧道(152m)-->流芳橋-->九曲洞/九曲洞隧道(1,220m)-->慈母橋-->綠水-->祥綠隧道(103m)-->天祥隧道(499m)-->稚暉橋-->天祥/全馬折返點

天祥到終點

天祥-->原路-->最後3公里/長春隧道前800m-->長春隧道-->最後2公里/長春隧道和西拉岸隧道交界-->西拉岸隧道(約800m)-->砂卡噹大橋(94m)-->砂卡噹隧道(870m)-->終點(太管處)

隔天一早我們用當地的美食，為此行的太魯閣馬拉松之旅劃下Ending。再會了太魯閣，再會了花蓮，期待下一次的相會。

#康手的跑步日常 #康手愛RuN跑

#福祿壽跑跑社

#封面照片來源：Joe_Huang

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