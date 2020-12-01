2020 HOOD to COAST人車接力賽 台灣賽熱鬧開跑！

全球最具規模的 HOOD to COAST 人車接力賽台灣賽，11 月 27 日於台東鹿野深夜開跑。（圖片來源：大會提供）

全球最具規模的 HOOD to COAST 人車接力賽台灣賽，11 月 27 日於台東鹿野深夜開跑。HOOD to COAST 人車接力賽長達 24 小時不間斷的毅力路跑，由 5 名選手加上 1 輛汽車，協力完成全長 170 公里的極限挑戰！

台灣賽由台東鹿野高台開跑，沿途經過八仙洞、石梯坪等著名打卡景點，一覽台灣東海岸最美景觀。情歌王子范逸臣、「雷氏姊妹」理莎與艾美、運動甜心伊伊攜手好姊妹梓梓初次挑戰路跑活動、新世代蛙后李詹瑩等運動網紅挑戰完賽。

HOOD to COAST台灣賽熱鬧開跑 范逸臣、雷氏姐妹、伊伊、梓梓與各路頂尖跑者一較高下。圖片來源：大會提供）

最終本屆賽事前三名隊伍都順利在 12 小時內順利完賽，冠軍「鋼鐵部隊」以 11 小時 2 分 35 秒成績率先抵達終點，成員王子銘也分享，儘管棒次因為強大風勢耗盡體力，但靠著隊友們在車上互相鼓勵，最終順利拿下冠軍寶座。第二名則由市民跑者組成「堅心絕隊」以 11 小時 24 分 46 秒奪下，成員也在完賽後分享他們的勝利攻略， HOOD to COAST 是一場意志力的考驗，建議參賽跑者們要具備基礎的運動習慣，也可以找司機幫忙開車節省跑者的體力。

第三名由路跑教練梁哲睿以及李翰暄等人組成的「教練等一下」，以 11 小時 51 分 5 秒 的成績完賽。「雷氏姊妹」雷艾美、雷理莎雖然帶傷上陣，但有平常一起練習的神隊友幫忙，以 12 小時 11 分 17 位居第四名的佳績。

范逸臣戰勝低溫及大雨 用雙腳感受花東美景

各隊配出最神隊友 挑戰魔王賽道「山道之神」

情歌王子范逸臣今年首度挑戰HOOD to COAST台灣賽。（圖片來源：大會提供）

情歌王子范逸臣去年參加世界四大極地超馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，完成 7 天 6 夜全程 250 公里的艱鉅比賽。今年首度挑戰 HOOD to COAST 台灣賽，他表示每個隊友要在一天內平均分段跑約 30 公里的路程，相當考驗意志力。

HOOD to COAST 最經典的魔王賽段「山道之神」，不僅要在 14 公里的路程中爬升 327 公尺，接著馬上要急速下降 473 公尺並一路跑向東海岸，考驗頂尖跑者的肌耐力與毅力。今年主辦單位更設計隱藏任務，只要跑者在早上六點半、黎明破曉前跑出「玉長隧道」，除了能遠眺海面上升起的第一道曙光，更可獲得特別訂製的日出掛帶，象徵征服「山道之神」的榮耀。

本次獲得第三名的「教練等一下」隊伍中長跑好手李翰暄擔綱挑戰山道之神的棒次，完賽後分享在跑出隧道口迎接黎明破曉時，有種「從黑夜跑向白天」的感覺，本次賽道雖與過往不同，但不變的是花東沿途美景與跑者們的熱情，令再次參加 HOOD to COAST 賽事的他內心相當澎湃。

熱血組隊的完賽獎牌（左）；完成「山道之神」路段的特別獎牌（右）。（圖片來源：乃文／Joanna）

「玩」賽與團隊合作默契

天才跑者雷理莎這次與姊姊雷艾美兩人雖在賽前有些許傷勢，但熱愛跑步的雷氏姐妹很開心強調以「玩」賽性質來參加 HOOD to COAST，藉由此機會用雙腳感受花東之美，有別於不同賽事，能更享受比賽與隊友一起完成的過程，最終也以12小時11分的佳績完賽奪下第四名。

雷氏姐妹在完賽後分享，這次姐妹偕同參賽的感覺有別於以往，沿途隊友們互相加油、給予補給，更有團隊的凝聚感，比起獨自參賽更能享受沿途花東美景，雷理莎更開心表示未來可以跟兒子炫耀自己有過H OOD to COAST 的參賽經驗。

雷理莎完賽表示，要跟兒子炫耀自己的HOOD to COAST的參賽經驗。（圖片來源：大會提供）

同樣做為女力代表的還有曾稱霸全國的台大美女蛙后李詹瑩，此次躍出水面，偕老公一起挑戰人車接力賽。她甜笑分享夫妻兩人賽前幾乎每天都會一起訓練，互相督促對方鍛鍊待加強的部分，身體素質逐漸提升，感情也因此持續增溫，一起享受備賽的過程。身爲團隊中唯一的女生參賽者，李詹瑩笑稱自己沒有享有任何特權，更發揮＂女力＂成為凝聚團隊向心力的角色。

虎牙甜心伊伊則與好閨蜜梓梓一起報名 HOOD to COAST 今年新創的全女子組別，身爲跑步新手的兩人，爲這次比賽展開跑步訓練，也分享因為和好閨密一起而開始愛上跑步的感覺。除了跑步之外，在車上等待隊友的時間也沒閒著，途經特色景點如北回歸線界標、石梯坪沿途留下不少美照。伊伊特別推薦與好閨蜜一起組隊參加，一車女生除了可以互相按摩、打氣應援之外，是相當難得的回憶。

虎牙甜心伊伊與好閨蜜梓梓，一起報名HOOD to COAST今年新創的全女子組別。（圖片來源：大會提供）

一路向北用雙腳感受花東之美 完賽派對high翻全場

2020 HOOD to COAST 主辦單位 YYsports，爲了發掘更多台灣美麗賽道的可行性，每年的賽道路線都有不一樣的變化，今年以花蓮台開心農場為終點，設計一路向北的全新賽道。跑者從鹿野高台出發，沿途行經夜間熟睡的花東縱谷、玉長公路，在清晨仰望東方日出的長濱海灘和八仙洞，最後依傍太平洋海岸線，沿台十一線公路一路抵達花蓮。賽段挑戰難度更勝以往，但台灣東岸絕佳風景也在跑者心中留下深刻的悸動。

台灣為今年 HOOD to COAST 系列賽第一場如期舉辦的賽事，今年為提供選手更優質的賽事周邊服務，將選手的備品與補給品全面升級，在接力點設置按摩服務幫助選手放鬆肌肉。完賽隊伍可獲得五面刻有不同賽事經典 LOGO 的雷雕獎牌，更在終點處舉辦玩賽派對，邀請到宇宙人、顯然樂隊熱力開唱，將現場氣氛炒到最高點，為跑者一天激烈且難忘的賽事畫下完美句點。

來跑一場人車接力，一起「玩」賽吧！（圖片來源：大會提供）

關於 HOOD to COAST 越山向海人車接力台灣賽

全球最具規模的人車接力賽「HOOD to COAST」於 2017 起自台灣東部開跑，連年獲得參與跑者的一致好評。今年更將強調跑者將自己沉浸在賽事當中享受比賽，11 月 27 日晚間十點於台東開跑，限時 24 小時，每隊需由 5 名參賽選手和 1 部汽車組成，以人車接力的方式完成全長 170 公里的極限挑戰。

責任編輯：Joanna

＊賽事新聞，盡在運動筆記