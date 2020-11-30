跑步知識／筋膜槍+優質飲食 減輕肌肉痠痛效果加倍！

筋膜槍效果是什麽？

筋膜槍效果提供的是所謂的敲擊或振動療法。這種類型的按摩在其頭部來回擺動時，向身體的肌肉組織提供快速爆发的壓力（因此筋膜槍(按摩槍)的波紋效應）。按摩師和按摩師傳統上都是用手或手腕對給定的肌肉群進行一系列的輕擊來獲得這種效果。然而，筋膜槍(按摩槍)可以讓運動員得到同樣的好處，但在自己的家中就可以得到同樣的好處（而且不需要為豪華的水療服務例行付費）。而且與泡沫滾子等肌筋膜按摩工具不同，泡沫滾子可以產生類似的效果，而筋膜槍(按摩槍)則可以針對特定的問題區域進行超強的按摩。對於那些覺得泡沫滾輪不舒服或者過程太過手動的人來說，筋膜槍(按摩槍)提供了一個更加精簡、自動的解決方案。

敲擊療法並不能完全消除肌肉酸痛。但它所做的是增加特定肌肉區域的血液流動，這可以幫助減少炎癥和肌肉緊張，並打破那些似乎在艱苦鍛煉後揮之不去的討厭的結。筋膜槍(按摩槍)也可以在激烈的鍛煉前使用，幫助活動前的肌肉熱身。

當剛穿好衣服、蹲下上廁所或拿起包包時，感覺比鍛煉本身更糟糕時，你很可能是在處理遲发性肌肉酸痛（DOMS）。

鍛煉會導致你的肌肉出現小的微撕裂，而這些纖維重建的過程會提供肌肉力量和質量（即那些大的收益）。

酸痛是肌肉建設過程的一部分，但通過用正確的飲食來補充你的鍛煉，你可以最大限度地減少疼痛，並在第二天再次移動。這里有最好和最差的食物來幫助你的肌肉酸痛。

幫助肌肉酸痛的食物

除了使用筋膜槍之外，肌肉痠痛吃也能靠吃改變痠痛喔 !

1.酸櫻桃

對專業運動員的研究表明，酸櫻桃汁可以幫助提高恢覆時間，可信源減少肌肉疼痛，可信源並減少肌肉損傷可信源與其他飲料相比。

扔一點到你的鍛煉後的冰沙中，或者享受一小杯作為鍛煉前的小吃。

2.山寨奶酪

每杯約有23克強大的蛋白質，農家奶酪是健身界健身後的首選零食，這是有原因的。它是酪蛋白的最佳來源之一，是一種緩慢消化的燃料，在你睡覺的時候，它能使酸痛的肌肉恢覆活力。

一項研究发現，當運動員在晚上鍛煉並在睡前不久服用酪蛋白時，與安慰劑相比，他們的肌肉合成量激增。

此外，山寨奶酪含有豐富的獨特支鏈氨基酸亮氨酸，它已被特別发現，以加快從疼痛恢覆。

將其與水果和堅果一起作為果凍享用，將其打成泥狀做成冰沙，或者將其作為富含蛋白質的薄餅或烘焙食品的基礎。

3.烘焙香料

雖然我們不會給你開綠燈，讓你在鍛煉後吃一盒Cinnabons或姜餅，但撒上香料可能會幫助那些肌肉平靜下來。

在2013年的一項研究中，接受過訓練的女性在接受肉桂或生姜的訓練後，描述的肌肉酸痛程度明顯低於安慰劑組的人.Trusted Source。

錫蘭肉桂作為儲藏室的主食，尤其具有很多潛在的健康益處。在早上的燕麥片、拿鐵、吐司或紅薯中加入大量的肉桂，可以增加無卡路里的味道。