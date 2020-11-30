訓練心得／我的私房路線 太平大里河堤步道

平常下班後利用慢跑舒壓，健身維持適當的體適能，但如果在學校的操場跑甜甜圈，如果沒有帶手機，可能容易跑到忘記圈數，畢竟10k要繞國中操場50圈，因此必須找一段里程數的道路。

日前剛好發現在河堤旁，通往長億高中的這個路線，里程數來回一趟正好5k。

一方面避開交通紅綠燈，另外一方面也有適當的上下坡。

同時沿途遠眺山景，遠眺酒桶山令人心曠神怡！

河堤步道路線從立仁橋出發。

沿途經過新仁橋到光德橋折返。路線上回經過2座廟，可以順便燒香拜拜。

也有2顆大榕樹常有人在樹下乘涼。

另外路旁的扶桑花盛開，著實令人精神為之一振。

平常性充分利用這個路線，參加路跑活動以前，每週進行一趟長距離慢跑（LSD)。記得有一本跑步書籍：專業教練量身打造！適合市民跑者的（100日馬拉松訓練計畫）/作者：金 哲彥，書籍中第68頁有提到，長時間、長距離的慢跑，其訓練目的之一，是為了打造易於燃燒脂肪的身體，並且透過長距離慢跑來提升有氧運動能力。

近期在準備台中市路跑活動（第一屆BC台灣柏釧公益路跑）時，也有利用下班時間複習一趟，感謝佛主保庇順利完賽，一方面慢跑健身/贊助公益/挑戰凸台。

在超跑及總排獎勵金加持下，許多年輕運動員都來了，所以也增加比賽的刺激性，感謝老天爺對小弟的眷顧，最終獲得男50歲組第七名。