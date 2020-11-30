浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 主視覺票選結果
戀戀桐花主視覺票選結果說明：主題字「戀戀桐花」以仿宋體加以手寫變化，融入愛心與花的意象，有著桐花飄雪的飄逸感，2021年的主視覺以手繪的方式，將歷年來賽道的精選影像，描繪呈現，背景以粉色系的配色，搭配桐花的圖案襯托出清新和越情洋溢的幸福氣息！
年度經典浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽，12月1日10時起開始搶報，竭誠歡迎大家蒞臨桐花賽道！
https://irunner.biji.co/CharmingTrail210425
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