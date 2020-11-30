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浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 紀念衣票選結果
大家有眼光，浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽紀念衣票選完成版，係結合歷屆紀念衣設計優點創作完成，雖然今年紀念衣質料成本較往年更高，但肯定值得；本次賽道加購將不限數量，讓大家能分享給親朋好友，紀念衣設計及材質介紹如圖示！謹代表大會暨所有參賽貴賓，感謝設計組設計師林毓桓摩根等人的共同作品；當然，還有蔡杯杯鍥而不捨的嘮叨精神！
年度經典浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽，12月1日10時起開始搶報，竭誠歡迎大家蒞臨桐花賽道！
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