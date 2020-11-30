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浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 賽道說明
相較於演了三年的全馬賽道內心戲，今年的半馬「東窩溪營火蟲的故鄉」爽度肯定百分百，而且一樣有「四檔直上陽明山」的挑戰，長下坡更會有「一路飛起來」的快感；今年新賽道首次報名便突破1500人，明年肯定更吸睛！
樂活體驗始終高居首位，原因就是幹嘛跑那麼快？你們又不是來拼獎金的，何不享受一下浪漫台三線旁這條秘境的美麗風景，相信很多跑友都是闔家或是牽手來談情說愛，當然不能浪費美好時光！
「樂活路跑兩相宜，志工服務笑呵呵，遠來近悅真熱鬧，大家都會好朋友」，戀戀桐樂會，肯定同樂！
年度經典浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽，12月1日10時起開始搶報，竭誠歡迎大家蒞臨桐花賽道！
https://irunner.biji.co/CharmingTrail210425
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