訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 開訓就有超乎想像收獲

回想起2020年的2月，那時還在準備萬金石馬拉松，但因為自身的準備不足卻又強練進度，導致腳部受傷，心裡還在苦苦掙扎是否仍要參賽時，這時主辦單位宣布了停賽，頓時心情輕鬆了不少，進而讓我有了可以明年再來挑戰的機會。

在一個偶然的機會中，跑友分享了”MIZUNO決DUEL萬金石訓練營”的計畫，心裡想以前都是在網路上抓課表自己進行訓練，也不知道有系統的訓練/調整/休息是什麼，再加上入選者可獲得跑者大禮包，其中還包含了MIZUNO WAVE DUEL NEO神鞋一雙，心動不已，因此就趕快報了名，希望能通過審核。後來得知錄取的消息，心想這一定是上天的安排，要讓我能有機會圓夢，並且再一次挑戰備萬金石馬拉松。

開訓當天集合了30名來自四面八方入選的跑者，來到這兒都是想再挑戰自我或是突破330，在量完衣服褲子的尺寸後便來到大安森林公園，光頭教練--李翰暄先帶大家緩跑後，開始做操進行動態緩身，然後開始測5000公尺.

之後回到運筆辦公室，教練開始介紹整個跑馬拉松的供能原理，訓練要素與週期、以及影響運動表現的四大要素…在在都讓我覺得要跑得好真的很不簡單，尤其可以透過訓練日誌的記錄，檢視有那些可以改進的地方，心理層面的建設也不可輕忽，因此雖然只上了第一堂課，就讓我有了超乎想像的收獲，期待著完成訓練課程的那一天，我已成長到所期待的樣子。