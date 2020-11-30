賽事心得／雅典線上馬拉松 彷佛進入時光機回首傳奇腳步

2020年因為疫情，無法按照本來的計畫，飛到馬拉松發源地希臘雅典參加比賽，雅典馬依傳統在11月第二個週日舉行，今年原訂11月8日登場，無奈10月1日宣布取消比賽，還好有線上馬拉松，算是彌補了。

雅典線上馬我報10K，11月22日早上六點，從在平時練跑的磺溪出發，經過雙溪河濱最後跑到至善公園，1小時07分47秒完賽。

2020雅典線上馬的完賽證書，有三種不同底圖可以選，成績之外，還可以上傳自己的照片。我挑了兩張照片兩種底圖，一共合成四種不同樣式。一張在台東成功都歷海灘天空之鏡跳躍、一張慢跑到台東池上金城武樹，都是今年10月兩天一夜小旅行的美好。

送給自己的完跑禮是熱豆漿和燒餅，一如往常，坐在熟悉的至誠豆漿店騎樓，但思緒卻拉回2004年第一次到雅典的種種，當時用18歐元買的奧運行事曆套組，保存記憶。

那次是參加奧運中華棒球隊加油團，而我在那之後整整12年的2016年12月，才在金門參加第一場路跑。

2016年12月4日 魅力金門－金沙觀觀光半馬拉松，是我人生第一場賽事，跑10Ｋ。

從2004到2020，看見許多不斷努力與進步的腳印。2004年，男子馬拉松世界紀錄是2小時04分55秒，由肯亞選手Paul Tergat於2003年創下，2020年則是2小時01分39秒，紀錄保持人Eliud Kipchoge同樣來自肯亞，他在2018年柏林馬締造。

女子馬拉松方面，2004年世界紀錄是2小時15分25秒，由英國選手Paula Radcliffe在2003年倫敦馬跑出，這個紀錄高懸16年之後，由肯亞選手Brigid Kosgei在2019年芝加哥馬以2小時14分04秒刷新。

男子推進3分16秒，女子1分21秒，是多少選手、多少年累積無數里程、揮灑多少汗水而成就的？

2004雅典奧運「賽事地點」馬拉松介紹寫著：全程42.195公里，從馬拉松鎮起跑，終點在雅典帕那辛奈克體育場(Panathinaiko Stadium)，是1896年第一屆現代奧運希臘選手Spyros Louis奪冠時的路線，當時全長約40公里。Spyros Louis以2小時58分50秒把金牌留在自己的國家，這也是他生涯最佳成績。

馬拉松和許多競賽一樣，曾經很長一段時間，只允許男性選手參加。奧運馬拉松直到1984年才首度有女子賽事，贏得史上第一面奧運女子馬拉松金牌的是美國選手Joan Benoit，她以2小時24分52秒創造歷史，更用雙腳跑出傳奇，1957年出生的她，2019年在波士頓馬拉松跑出3小時04分，61歲名列分組第一。「There is no finish line.」要跑就跑一輩子是Joan Benoit的信念，幾十年來，從她跑馬的身影，我們看見愈來愈多女性有機會在運動場上嶄露頭角。

1896年起，每四年就是奧運年，2004是，2020也是。但本來7月23日要在日本東京開幕的東奧，也因疫情而延後至2021年7月23日。國際奧委會信誓旦旦一定不再延期，但觀望聲音始終存在。更高更遠更好的奧運精神，不只適用在馬拉松，也適用每一種運動。祝福東京奧運。