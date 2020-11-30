快訊

每天1顆蛋增糖尿病風險？ 教授：雞蛋是好是壞有2建議

評／十年醫奴？延長公費下鄉年限不是偏鄉缺醫的解方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／雅典線上馬拉松 彷佛進入時光機回首傳奇腳步

運動筆記 / 謝幸吟

2020年因為疫情，無法按照本來的計畫，飛到馬拉松發源地希臘雅典參加比賽，雅典馬依傳統在11月第二個週日舉行，今年原訂11月8日登場，無奈10月1日宣布取消比賽，還好有線上馬拉松，算是彌補了。  

雅典線上馬我報10K，11月22日早上六點，從在平時練跑的磺溪出發，經過雙溪河濱最後跑到至善公園，1小時07分47秒完賽。

2020雅典線上馬的完賽證書，有三種不同底圖可以選，成績之外，還可以上傳自己的照片。我挑了兩張照片兩種底圖，一共合成四種不同樣式。一張在台東成功都歷海灘天空之鏡跳躍、一張慢跑到台東池上金城武樹，都是今年10月兩天一夜小旅行的美好。

送給自己的完跑禮是熱豆漿和燒餅，一如往常，坐在熟悉的至誠豆漿店騎樓，但思緒卻拉回2004年第一次到雅典的種種，當時用18歐元買的奧運行事曆套組，保存記憶。

那次是參加奧運中華棒球隊加油團，而我在那之後整整12年的2016年12月，才在金門參加第一場路跑。

2016年12月4日 魅力金門－金沙觀觀光半馬拉松，是我人生第一場賽事，跑10Ｋ。

從2004到2020，看見許多不斷努力與進步的腳印。2004年，男子馬拉松世界紀錄是2小時04分55秒，由肯亞選手Paul Tergat於2003年創下，2020年則是2小時01分39秒，紀錄保持人Eliud Kipchoge同樣來自肯亞，他在2018年柏林馬締造。

女子馬拉松方面，2004年世界紀錄是2小時15分25秒，由英國選手Paula Radcliffe在2003年倫敦馬跑出，這個紀錄高懸16年之後，由肯亞選手Brigid Kosgei在2019年芝加哥馬以2小時14分04秒刷新。

男子推進3分16秒，女子1分21秒，是多少選手、多少年累積無數里程、揮灑多少汗水而成就的？

2004雅典奧運「賽事地點」馬拉松介紹寫著：全程42.195公里，從馬拉松鎮起跑，終點在雅典帕那辛奈克體育場(Panathinaiko Stadium)，是1896年第一屆現代奧運希臘選手Spyros Louis奪冠時的路線，當時全長約40公里。Spyros Louis以2小時58分50秒把金牌留在自己的國家，這也是他生涯最佳成績。

 　　

馬拉松和許多競賽一樣，曾經很長一段時間，只允許男性選手參加。奧運馬拉松直到1984年才首度有女子賽事，贏得史上第一面奧運女子馬拉松金牌的是美國選手Joan Benoit，她以2小時24分52秒創造歷史，更用雙腳跑出傳奇，1957年出生的她，2019年在波士頓馬拉松跑出3小時04分，61歲名列分組第一。「There is no finish line.」要跑就跑一輩子是Joan Benoit的信念，幾十年來，從她跑馬的身影，我們看見愈來愈多女性有機會在運動場上嶄露頭角。

1896年起，每四年就是奧運年，2004是，2020也是。但本來7月23日要在日本東京開幕的東奧，也因疫情而延後至2021年7月23日。國際奧委會信誓旦旦一定不再延期，但觀望聲音始終存在。更高更遠更好的奧運精神，不只適用在馬拉松，也適用每一種運動。祝福東京奧運。

棒球

延伸閱讀

東京奧運延後舉行成本大增 可能多花550億元

和金馬獎同年生!58金高推傳奇酒 老酒標x絕版酒體掀收藏熱

2021屏東高樹蜜鄉馬拉松 活動代言人大揭密！！

足球／比利、梅西、C羅 追憶傳奇馬拉度納

相關新聞

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 主視覺票選結果

戀戀桐花主視覺票選結果說明：主題字「戀戀桐花」以仿宋體加以手寫變化，融入愛心與花的意象，有著桐花飄雪的飄逸感，2021年的主視覺以手繪的方式，將歷年來賽道的精選影像，描繪呈現，背景以粉色系的配色，搭配

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 賽道說明

相較於演了三年的全馬賽道內心戲，今年的半馬「東窩溪營火蟲的故鄉」爽度肯定百分百，而且一樣有「四檔直上陽明山」的挑戰，長下坡更會有「一路飛起來」的快感；今年新賽道首次報名便突破1500人，明年肯定更吸睛

浪漫台三線2021戀戀桐花全國路跑賽 紀念衣票選結果

大家有眼光，浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽紀念衣票選完成版，係結合歷屆紀念衣設計優點創作完成，雖然今年紀念衣質料成本較往年更高，但肯定值得；本次賽道加購將不限數量，讓大家能分享給親朋好

賽事心得／雅典線上馬拉松 彷佛進入時光機回首傳奇腳步

2020年因為疫情，無法按照本來的計畫，飛到馬拉松發源地希臘雅典參加比賽，雅典馬依傳統在11月第二個週日舉行，今年原訂11月8日登場，無奈10月1日宣布取消比賽，還好有線上馬拉松，算是彌補了。

賽事心得／台中國際馬拉松 許個願—輕鬆跑出sub4

「再撐一下，想一下過去四個月的練習」 「不要前功盡棄了，姿勢撐住，剩下的距離，大約興大在跑兩圈就結束了」 初馬的最後幾公里，腦中一直被身體的疲勞以及上升的心率誘惑著，要你慢下來，停下來。

訓練心得／我的私房路線 太平大里河堤步道

平常下班後利用慢跑舒壓，健身維持適當的體適能，但如果在學校的操場跑甜甜圈，如果沒有帶手機，可能容易跑到忘記圈數，畢竟10k要繞國中操場50圈，因此必須找一段里程數的道路。 日前剛

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 開訓就有超乎想像收獲

回想起2020年的2月，那時還在準備萬金石馬拉松，但因為自身的準備不足卻又強練進度，導致腳部受傷，心裡還在苦苦掙扎是否仍要參賽時，這時主辦單位宣布了停賽，頓時心情輕鬆了不少，進而讓我有了可以明年再來挑

跑步知識／筋膜槍+優質飲食 減輕肌肉痠痛效果加倍！

筋膜槍效果是什麽？ 筋膜槍效果提供的是所謂的敲擊或振動療法。這種類型的按摩在其頭部來回擺動時，向身體的肌肉組織提供快速爆发的壓力（因此筋膜槍(按摩槍)的波紋效應）。按摩師和按摩師傳統上都是用手或

開箱／MIZUNO WAVE DUEL NEO跑鞋體驗心得

很幸運入選了 決DUEL萬金石 -- 2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 跑團訓練營 ，獲得全套MIZUNO跑步衣褲及最重要跑鞋WAVE DUEL NEO!!! 我在報名訓練

賽事情報／2021高樹馬 享受鄉村風光「甜蜜來棗」

筆者：陳嘉齡（小比媽） 　　屏東縣高樹鄉因擁有溫和的氣候、豐沛的雨量及優質的水源所賜，可耕面積水田高達 3022.50 公頃，從事農村漁牧人口占就業人口約 80%，主要農業有稻米、菸葉、鳳梨、木瓜

賽事心得／ 我的人生初全馬 阿里山神木下的朝聖之路

倒數十秒鍾。 「好好感受這一趟 42.195 公里的旅程吧！」我對自己說。5、4、3、2、1！第一屆阿里山神木下馬拉松，正式開跑！ 我隨著人群緩慢地移動，大約經過快一分鐘，我踏上了起跑線的感應墊，

賽事心得／人緯的第47馬天時地利人和的冬山河超馬

小時候跑步對我來說總是能閃則閃，大隊接力賽事沒什麼記憶，高中時期教室後方錦旗，不太確定自己是否有參加，自認為速度不快的跑者，直到當兵的衝刺3公里測驗能勝任跑步這項運動，完成過一個月4次免測驗壯舉，服完

熱門新聞

中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

NBA／矮將灌籃王挑戰拳擊遭擊倒 球員送上溫暖

NBA／德羅展主動過來送上擁抱 尤基利曝已獲舊將諒解

NBA／曾考慮去騎士聯手詹皇 瑞德有信心翻盤07年

NBA／布萊恩、鄧肯 明年5月入名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。