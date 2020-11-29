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開箱／MIZUNO WAVE DUEL NEO跑鞋體驗心得

運動筆記 / 林德成

很幸運入選了 決DUEL萬金石 -- 2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 跑團訓練營 ，獲得全套MIZUNO跑步衣褲及最重要跑鞋WAVE DUEL NEO!!!

我在報名訓練營之前就已經自己買來穿了，一開始拿到這鞋子時，就覺得很輕(單腳26CM才170g)，也對它襪套設計覺得很新奇；穿上時，因為鞋子是襪套式鞋身和高筒設計，在穿鞋時，感覺相當的緊，但套入後，感到包覆性相當得好，有著超緊的包覆，可是腳跟卻覺得有點壓迫感，後來第一次試跑在家裡對面國小200M PU跑道，跑沒多久後腳跟那種壓迫感就不見了 ，取而代之是鞋子扎實的包覆感及中底Q彈!!

後來陸陸續續穿MIZUNO WAVE DUEL NEO 去練跑，也穿這雙鞋子參加10月底長榮半馬。

MIZUNO WAVE DUEL NEO除了原本美津濃G3顆粒大底緊扣地面外，加入ENERZY LITE發泡素材的確比單純之前鞋款wave 來得回彈，在落腳時的衝擊力小很多，前腳彎曲Rocker機制也很順暢，會讓人不自覺加速，高筒襪套式設計讓足跟有支撐性又不至於太剛硬；另外傳統薄底鞋跑長程里程會讓人腳底不舒服，這雙WAVE DUEL NEO，因為ENERZY LITE中底Q彈關係，讓我在貓空國手之道練跑跑了快27K後腳底沒有任何不適感。

MIZUNO WAVE DUEL NEO從第一次試穿跑道現在，加起來里程數已經超過150K快200K了，鞋底只有後腳側有些磨損，美津濃鞋子耐用度是無庸置疑的!!比起N牌萬元起跳的厚底碳板鞋耐用度真的CP值高多了!!

最後，假如您跟我一樣，不適應厚底鞋的沈重感，是喜歡明確路感的跑者，但又希望有著極佳的彈性和抓地力，還有荷包還沒這麼充足的XD，那你一定會試試MIZUNO WAVE DUEL NEO! 

萬金石

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