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賽事情報／2021高樹馬 享受鄉村風光「甜蜜來棗」

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補給站澎湃的水果大餐
補給站澎湃的水果大餐

筆者：陳嘉齡（小比媽）

　　屏東縣高樹鄉因擁有溫和的氣候、豐沛的雨量及優質的水源所賜，可耕面積水田高達 3022.50 公頃，從事農村漁牧人口占就業人口約 80%，主要農業有稻米、菸葉、鳳梨、木瓜、芋、棗子、椰子、蓮霧、花卉等，稱其為甜水果故鄉，可謂當之無愧。（資料來源：屏東縣高樹鄉公所）

　

　　而且，不僅賽事現場水果吃到飽，賽後每位選手皆可得到一份由高樹豐沃水土栽培出的知名農產品作為伴手禮，選項包括：白米、棗子、檸檬、木瓜、香蕉。參賽者可於報名時，任意選取自己想要的伴手禮。

　　大武鄉山下的高樹美景如畫，賽道沿途有綿延的山景、美麗的花海、綠油油的芋頭田……，參賽者奔馳於一幕幕天然美景中，無疑是一大身心靈體驗。主辦單位除了動員鄉民逗熱鬧，主辦單位還另外安排高樹鄉各國中、小學的啦啦隊，在賽道上為選手加油打氣；讓跑友們即便是在 冬季參賽，也能感受到屏東人滿滿的熱情，保證讓人超暖心的!!

這是我每年必參加的賽事，每次約有一萬多人參加，所以現場好不熱鬧。

　　高樹蜜棗馬拉松的特色就是，到達補給站的時候，有熱情的鄉親啦啦隊及吃不完的水果，這真是這場賽事的一大特色。因為每次都是在冬季舉辦，而在南台灣是適合跑步的好天氣，而他們的賽道，是沿著沿山公路及台27號前進，沿途的風景很美，幾乎都有大武山相伴，也可以看到日出緩緩的升起，一望無際的鳳梨田，風景實在美不勝收。

賽事的途中，也有很多跑友，經過時，不是比手勢就是大聲互喊加油，在這裡很謝謝他們。

在進入終點前，主持人會一一唱名，恭喜即將進入終點線的朋友。

這麼優質的賽事，真的值得大家撥空來參加，心動不如馬上行動。

在這裡，相信您會找到久違的感動。

2021屏東高樹蜜鄉馬拉松，一起來棗回初衷，跑出自我

活動日期：2021年2月28日(日)✨活動地點：屏東縣高樹國中✨報名時間：即日起~12/17(四)23:29止✨報名組別：全馬(42km)、半馬(21km)、挑戰(12km)、休閒(5km)⭐️筆記報名網：https://opcc.pro/GAUSHU⭐️活動咖報名網：https://opcc.pro/2021GAUSHU

啦啦隊

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