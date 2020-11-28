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賽事心得／ 我的人生初全馬 阿里山神木下的朝聖之路

運動筆記 / Joanna

倒數十秒鍾。

「好好感受這一趟 42.195 公里的旅程吧！」我對自己說。5、4、3、2、1！第一屆阿里山神木下馬拉松，正式開跑！

我隨著人群緩慢地移動，大約經過快一分鐘，我踏上了起跑線的感應墊，按下手錶，計時開始！

不久將被眾人湧進的空曠拱門（圖片來源：筆者）

一開始的路不寬，人群略微擁擠，移動速度有些慢，「別急，今天你還有好長一段路要跑！」我對自己說道。

漸漸地，人群散開，開始進入微上坡階段。賽前我有稍微研究一下地形坡度圖，最抖的路途是 4~10 km 的大上坡，接著會進入大下坡，大約 17、18 km 後就是較平緩的路段。我暗自將那大上坡視為「魔王路段」，戰戰兢兢地迎接它的到來......

全馬的爬升高度圖，前面的大上坡被我視為「魔王路段」（圖片來源：報名官網）

緣起

2018 年，我完成了人生初半馬，時隔兩年，我終於挑戰了人生初全馬。對我來說，跑全馬是一件很盛大、很神聖的事，因此我一直遲遲不敢踏出這一步。大概是今年年初吧！我和朋友報了一場「阿里山神木下馬拉松」，想說趁她在九月去英國前，一起解鎖一項人生必做清單。殊不知疫情來襲，賽事延到 11 月，那時她將飛去英國。「到底要不要取消報名呢？」最後，我還是想完成這個約定，即使是一個人。

賽前訓練

平常一週大概跑 4 次，有時下班和同事在大安森林公園跑個 3~4 圈，或是在家附近繞一繞，假日跑河濱 long run，或是去貓空練山路。隨著時間逼近，我對於要在山路跑全馬這件事感到害怕，在10月中，我去朝聖了一次「劍中劍」，總算讓我吃下定心丸。

總算朝聖了「劍中劍」（圖片來源：Lisa）

比賽日11/22（日）

4:50 鬧鐘響，我吃了一根香蕉、麵包，並喝了一罐 Red Bull。接著，跟在青旅認識的室友一起從嘉義火車站，搭遊覽車前往阿里山游客中心。身為 U 質好員工的 me，當然不忘幫公司拍照發文，處理完公事，我將手機塵封至衣保袋去寄物。整頓一下心情，接下來的一切，就是為了自己了。

準備跑全馬前的早餐（圖片來源：筆者）

開跑後，心裡最在意的就是前面那一段「魔王路段」。實際在爬坡時，我發現路途似乎沒有想像中那麼抖，跟那次跑「劍中劍」相比，似乎沒有相差太多。跑到了頂點，開始進入下坡階段，身為下坡愛好者的我，順順地跑下去，一度跑到 4：30/km 的配速，然而困難的部分才正要開始。

本以為要進入平地階段，結果才發現這根本不是什麼平地，依然是高低起伏啊！而隨著里程數增加，腿的疲憊感加劇，每一次的上下坡都更加煎熬。

大約到了 21k，我看到菁英選手在對向道路折返，我仔細地查看目前有哪些選手往回，一部分是想多認識選手，更多的其實是想轉移注意力。來到了 24k，這是我在賽前跑過最長的里程數，就是在不久前生日那天，跑了一個生日馬「在這以後，就是新的世界了！」

這時還在可以比「讚」的承受範圍（圖片來源：尋寶網）

我帶著好奇又抽離的心情，想看看自己的身心狀態會有怎樣的變化，而隨著里程數往上加，「撞牆」一詞更強烈地縈繞在我心中我一直等待著，等待什麼時候會發生，等待細細體會那樣的感覺。

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30 公里的告示牌出現，那是個分界點，接下來，就要好好穩住。其實我這次沒有規定自己要在什麼樣的配速跑，只會在手錶「嗶」的時候看一英里配速是多少，僅知道自己介於四小時半與四小時的配速列車之間。雖然沒有很明顯、突然降臨的撞牆，但我的步伐確實越來越沈。隨著累積里程數增加，我對於補給的需求加倍。

基本上，我大約每 8 公里吃一次香蕉配水，每一站水與運動飲料交替著喝，除了前面一開始沒有站站都停，8 公里以後每一個站點都會進行補給，而且後面累的時候，大概每跑一兩公里就開始想：什麼時候才會到下一個補給點！

補給中（圖片來源：JRJ）

到了大約 37、38 公里，遇到了罪惡的上坡，我只能盡可能地擺臂、邁步，用已經無法稱之為「跑」的方式前進！堅持除了補給站，全程都得用跑的我，硬是「ㄍㄧㄥˉ」上去！「這是最後一個上坡了！」工作人員說道。不過，這跟「轉個彎就到」一樣，鼓勵人的成分居多。從 39K 一路到 42K 是緩上坡，但此時，再緩的坡都會直接晉升武嶺等級。「到了沒？」我的視線一直尋找著拱門，心理一直告訴自己，現在再跑 2 圈大安森林公園就到了！步伐快不起來，臉部表情也開始失守，所幸這場賽事的攝影師不多，勉強還守住了一些跑步美好的假象。

邁著沈重步伐，等待終點到來（圖片來源：Po-hung Chen）

來到 41 公里了！剩下約一公里！但這一公里，真的好遠好遠我已經沒有力氣加速，只能像個機器人般，機械式擺動著雙腿與雙手。「到底快到了沒啊！」我的內心開始出現裂痕，有幾次，達到一種累到想哭的臨界點，但我依然守住了。轉個彎就到拱門了！我看見鐘的時間顯示 4 小時 19 分，秒數快速地跳動。「我要壓在 419！」沒有力氣了，踏上感應墊，終於完賽！我不知道自己最後有沒有守住，但我一心只想著：「還有 10 分鐘，來得及！」

賽後領獎

在去之前，我有先查過時程表：六點起跑、十點半進行全馬組的頒獎。只要我在四個半小時內完賽，就能來得及拍攝全馬頒獎，因此，當我看見自己在 419 完賽時，拿完獎牌後，趕緊去拿手機，直接殺去頒獎區。順利完成公事，發現自己在拿到了分組第一（其實總共也才兩個人），於是我自己也獲得了一張頒獎照，還獲得檜木做成的獎盃（慶幸自己沒有加購初馬獎盃ＸＤ）

原本看頒獎的 me 被頒獎（圖片來源：光光哥）

「我真的完成了42.195公里！」跑完一場馬拉松，有一種很奇妙的感覺，那種不可思議來自於，你突然發現，自己身體潛藏著你不曉得的力量，許多的可能性，等待你深入地挖掘。我不知到下一場全馬會是什麼時候，或許我接著會去玩三鐵或潛水也說不定，但這份的心情，我會謹記著。

這是我的第一面全馬獎牌！（圖片來源：筆者）

阿里

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