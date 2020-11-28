賽事心得／人緯的第47馬天時地利人和的冬山河超馬

小時候跑步對我來說總是能閃則閃，大隊接力賽事沒什麼記憶，高中時期教室後方錦旗，不太確定自己是否有參加，自認為速度不快的跑者，直到當兵的衝刺3公里測驗能勝任跑步這項運動，完成過一個月4次免測驗壯舉，服完兵役在工作與運動間，跑步是種舒壓的管道 。

雖然真的真的很無聊，就是喜歡這種放空感覺，從1公里開始距離漸漸增加至全馬42公里，前期熱衷追求馬拉松數量，近年來因傷後重新啟動，開始放慢腳步，固定參與家鄉宜蘭縣的賽事，並配合工作時間選週六賽事，心中仍有一個夢想，比賽一場馬拉松找回破5小時內的成績（神人跑者可能覺得很輕鬆），自20160124霸王級寒流的渣打馬（個人第27馬）後，找不回過去的成績，似乎愈跑愈沒力，或者太陽公公來烤等因素，變得更難以突破，所以這一場路線相對單純給自己立一個全馬破5的目標。

賽前宜蘭的天氣10月的陰雨綿綿到11月有明顯的緩和，只練習2次共18公里，宜蘭馬狂抽筋的雙腳已經回復，再次確認冬山河賽事的日期，擔心日期錯過很尷尬，透過好友提醒才知道今年因道路施工，更改為來回10公里，所以這次50公里要跑5趟，非歷屆賽事的後面20公里漫長來回。

2018和2019都在炙熱的天氣下完成50公里，成績理所當然就是慢慢完賽，所以這次天氣預報會下雨，心裡真的是暗爽，只求溫度不要太低就好。這屆報名時可以自選號碼，所以選擇生日0513，但官方回覆要重選號碼，怎麼可能明明沒有人選此一號碼，之後工作忙也忘了，原來50公里第一碼要是制定的5，隨後3碼才是自選碼，因此收到包裏號碼就是5513。

賽事當天：

一早5點從自家出發雨勢非常大，臨近羅東的高速公路橋下，完全無電力，只剩下自己的機車頭燈，隨時注意前面車輛小心慢慢前進，讓我體會到夜跑選手的孤獨感，到會場後距離開跑只剩10分鐘可以著裝寄物，雨勢的不方便且趕趕趕，等到開跑才想到小背包的手機居然忘了關機，平常晨呼的聲響也忘了關閉，比賽過程可能一直再響吧。

1-20公里：

天色實在太暗，和往年都一樣的先來回共10公里，邊跑邊熱身，每次看到不同顏色的號碼都在分哪一個是160公里、100公里（夜）、佩服這些神人前面9小時都是怎麼度過的，自己則完成1小時約10公里的的步伐，回程緊接著換全馬以下的選手出發。

由於接下來的環境都一樣，雨又不停的下，除了重要的晶片感應外可以省下拍照的時間。無聊還拿相機用錄影模式用跑步方式欣賞景色。

20-40公里：

完成20公里，肚子餓到見底，因此在22公里處用錄影方式進入補給站，大口吃補給品大口喝可樂，等到再次起跑，擔憂太飽跑不動，肚子的氣也過多。里程數達到27公里，時間剛好3小時多一點，和宜蘭馬一樣可以拚全馬5小時內，不同的是宜蘭馬後段雙腿輪流抽筋，多次變成步行模式，這屆冬山河因溼冷，完全無抽筋的情形發生，接 下來2小時只要跑15公里，即可達成預期的破5目標。

不過想法簡單，要貫徹執行仍有一定的難度，近年來後半馬的腿力隨年齡增長，加上練習量不足，衝不快容易疲憊，計算每趟10公里來回共2個補給會取一個吃飽點，捨去進另一站時間，也要扣除2次進廁所排尿（因雨勢大身體熱能排不出去），所以全馬里程數成績要在5小時內依舊很拚。

42公里-50公里：

40公里處剛好是進大會會場，離全馬42公里愈來愈接近，這2小時要達成15公里的緊張程度不會輸去年最熱台北馬追逐限時內完成的自己，配合里程隨時計算自己大概的時間，最終全馬42.195公里點手錶停留在4小時58分47秒驚險過關，沉重大石放鬆許多，在下個補給站大吃大喝，後面的8公里可以放緩速度跑完，最後以6小時09分48秒完成個人第48場馬拉松。

賽後休息：

完賽時間剛好是中午時段，雨狂下比自己跑步時又猛，後面選手的考驗更大，吃著熱食和身旁的資深前輩討論，亦是完成夜間100公里的選手，年齡比爸媽還大，詢問平日練習和這次場賽事的心得，佩服不已，述說著夜間的跑步過程不是他所想的容易，因昏暗賽道顯得更狹小，恐懼可想而之。

但這位大哥仍用15時32分32秒完成，像跑者所說42公里不是2個21公里相加，更改為100公里不是2場50公里相加，自2015第一次參與50公里以來，心裡的孤獨感隨著賽事會更加明顯。

拿這次夜間百公里的報名人數132位居然比50公里組的101位還要多，這顛覆我的想像，女性選手也不少，只要維持一定的速度，人人都有希望拿獎，搞不好我也有機會，當然想歸想，自己平日練不多，說不定報百公里會自我毀滅受傷並暴掉，可能從此不再想跑步。

聊了很多，其中大概的意思是：平凡跑者一年跑5場就好，不要追求連日馬、週週馬，要拚就好好拚一場成績出來。正好是自己近幾來跑馬的寫照，今年冬山河50公里，這場冬山河50公里須感謝天時地利人和，三方面的配合達成預期的目標。

天時--降雨使的身體熱能能迅速消失；地利--這次路線改成10公里來回感覺不會那麼漫長；人和--雙腿整場都沒有抽筋現象，可順著想法進行。

經過這幾天休息，觀察自己身體狀況，膝蓋無不適的問題，右腳後面出現酸痛的感覺，按壓一個點很明顯，初期須要重心放在左腳輔助前進，隨時間的經過和塗涼涼的藥膏舒緩，四天後好很多，完全不會痛了，可以健步如飛。

花絮：

大雨一直下找不到空檔可以閃雨騎機車離開，身旁大哥詢問接駁車的方向，隨後自己準備騎機車，怎麼都無法發動，穿夾腳拖更難使力，踩了5分鐘仍無法發動，雨勢猛灌的時候身旁又無人，火大脫掉雨衣和脫下安全帽改用撐傘來試，還是無法發動想放棄去搭接駁車，讓機車停留在冬山河園區，改天再來騎回家，試著試著瞬間發出好聽的引擎聲，但……安全帽還鎖在座椅內，瞬間的喜悅又消失了，只好重新發動並取出，還是要花一段時間，終於可以順利回家。

接下來賽事是回到個人的初馬場地--礁溪馬拉松，舉辦日期是20201205，這次是第9屆的賽事，路線和第一屆相比改變很多，失去早期礁溪馬櫻花陵園海拔768公尺美麗景色，一連串的緩上坡和過癮最後9公里下坡，因為固有的難度，人氣逐漸下滑，鄉公所為了增加人氣改變設計和加強行銷，路線難度減輕，增加跑友信心，我持續支持，最重要的是可以在熟悉的家鄉道路跑步最幸福了。

20201127 2010