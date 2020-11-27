焦點人物／態度決定高度 神力女超人陳榆妡不斷努力的人生
陳榆妡，運動生涯八年，幾乎沒有停下腳步。（圖片來源：陳榆妡）
「無論做什麼事情，態度決定你的高度，氣度也會決定你人生的高低。」陳榆妡不帶猶豫，用輕鬆卻堅定的語氣，道盡這八年來，她不斷努力的人生。
那是一個陽光曬了很慵懶的午後，而一聲親切熱情的招呼，讓咖啡店瞬間熱鬧起來。今天主角陳榆妡，人稱單車界的粉紅女神、路跑界的神力女超人，擁有高挑亮麗的外表，不笑時看起來有點難親近，但一開口，便展露爽朗的個性，這樣的她，很難想像已經是四個孩子的媽，並有一個全心全力投入的職業：ESL美語老師，聊起這樣的斜槓人生，其實都是從誤打誤撞開始⋯
關於起點
「開始運動應該算是孩子帶著我的，我從事教職工作，時常陪著班上小朋友到處去爬山，以前也只會爬山。」榆妡繼續回憶：「第一次騎腳踏車，也是學生家長的邀約，那時候根本沒有裝備，安全帽跟別人借，自己還騎兒子的普通腳踏車。」八年前那趟說走就走的單車初體驗，榆妡便從台中大肚區一路沿著 139 縣道騎到南投天空之橋，山路半推半騎下順利完成，雖然體力透支，卻也開啟了他的運動開關。
結識朋友與成名
彰化100 K自行車賽，是榆妡第二次騎車，這樣的越級打怪，讓他知道自己能力在哪，他開始從不足的地方練習，也積極挑戰自我，參加許多單車賽事，而本身自帶正向與樂觀能量的他，也不吝嗇在網路與大家分享心得，因此讓他在運動圈開始結交許多好朋友。
因運動而結緣，許多單車界好友，常常約在139縣道一起騎車。（圖片來源：陳榆妡）
喜歡運動的榆妡，有空就去健身房訓練。（圖片來源：陳榆妡）
意外的網紅之路
一直到 2018 年，榆妡報名了他人生第一場半馬，並穿上神力女超人裝上陣，「原本只是好玩，單純想幫忙宣傳朋友的品牌」，他用一種有趣並看看風景的心情參賽，沒想到賽道照片卻在網路上被大幅傳開，獲得廣大網友按讚支持，榆妡驚訝之餘當然也很開心。從那天後，他路跑都以神力女超人出現，而超高的人氣，也讓代言、業配等邀約同雪片般飛來。
神力女超人裝已成為個人招牌。（圖片來源：陳榆妡）
榆妡約的跑步團練，各環節都相當注重，好人緣的他，當天到場兩百多人，媲美小型賽事，許多攝影師也來共襄盛舉。（圖片來源：陳榆妡）
內心長久的快樂
「我10K、半馬、全馬都跑過，只要我有空，代言跟業配都是義務幫忙，現在也數不清參加過多少路跑了，反正我自己喜歡跑步。」榆妡也透漏，穿女超人裝跑步其實不太舒服，有時候回終點都非常狼狽，但自己熱衷於這種氛圍，「那件衣服其實是用租的，但後來我也直接買斷，現在洗到都舊了，感覺要換一下了。」榆妡開玩笑的說。爆紅後，儼然成為半個公眾人物，舉手投足都會被放大，此時榆妡開始思考網紅的定義，他以身作則，鼓勵大家多多運動，並用自己的影響力，出席許多公益活動，「相較金錢還是名利的獲得，幫助需要幫助的人，看他們開心，才能帶給我成就跟快樂。」
快樂來自幫助他人，榆妡個人愛心公益約騎，並自己製作桌曆義賣，將所得全數捐給慈善機構。（圖片來源：陳榆妡）
騎單車送愛心活動，榆妡希望社會多關懷獨居老人。（圖片來源：陳榆妡）
父親節榆妡也到安養中心帶活動，教爺爺奶奶們做領帶。（圖片來源：陳榆妡）
不要活在別人眼光下
高人氣的背後，也伴隨著負面評價，除了時常被網路霸凌，也遇過許多正面人身攻擊，一開始都很介意、很往心裡去，看到留言也會生氣難過，情緒也曾經很低落，面對這些黑暗面，榆妡慶幸有兒子的鼓勵，「他常舉例哪個明星也是被攻擊，就把他們當酸民，不要太在意。」，現在的他面對惡意批評，已學會雲淡風輕，樂觀派的榆妡，把這些情緒藉由工作與運動慢慢消化掉，不管別人怎麼說，知道自己在做什麼就好。
孩子眼中的女超人
除了路跑、單車，榆妡也有個熱愛的職業，且一聊起工作，他眼睛都亮了，「我超級喜歡小孩，現在這個工作也讓我樂在其中，從來沒想過離開。」創立美語補習班，是他跳脫舒適圈的重大改變，他實踐自己對職涯的夢想，也是給自己的全新挑戰，「我想要靠自己，拼事業找到自己的舞台。」這幾年，榆妡每天從早忙到晚，所有時間幾乎都貢獻在創業，一手打理大大小小的事情，從社群媒體上看到他與孩子們的互動與對教育工作的熱誠，好似沒有疲態，就像真實版的神力女超人。
榆妡帶學生做烘焙課。（圖片來源：陳榆妡）
與學生感情相當融洽，視如己出，還會帶小朋友去逛街、買衣服。（圖片來源：陳榆妡）
盡情享受每個角色
除了老闆、母親與妻子這三個身份，榆妡今年也加入中興大學 EMBA 當學生，讓原本蠟燭三頭燒的生活，燃燒的更加完全，但他沒有因此退縮，反而更高度要求自我，越忙碌越能掌握時間的規劃，「我生活裡沒有追劇，一有時間就是上健身房、跑步、騎車，不管是清晨或是晚上。」榆妡從不怠惰，問起他為什麼都這麼忙了還想加入EMBA，他說：「身為老闆，要考量的事情更多了，來 EMBA 上課可獲得不一樣的見解，且戈壁挑戰賽很有趣，讓我看到不同領域的高度。」近幾年生活的轉變，培養出榆妡遇到挫折都不輕易放棄的精神，也更勇敢面對自己的逆境，並且透過適量的運動舒壓，言談中的笑容，便可知道榆妡是享受這些角色的。
EMBA戈壁挑戰賽，榆妡的神力女超人帶隊進場，紅遍當時媒體。（圖片來源：陳榆妡）
EMBA戈壁賽，共患難的朋友。（圖片來源：陳榆妡）
「好好把握住時間吧！美語補習班想開分店，傳遞教學理念；也想挑戰戈壁EMBA的計時賽；去衝浪、教育基金會等…」聊到想做的事情，榆妡滔滔不絕，手舞足蹈，像極了大女孩，但行動力超強的她，清單列表絕對不是那麼遙不可及，「我平常是個雞婆但又隨興的人，認識我的人都知道，有活動我都積極參加，覺得能認識大家就是有緣，這次也跟 EMBA 同學一起跑接力賽，很期待。」榆妡接受的訪問不下數次，這天他仍不介意的跟編輯團隊聊到非常晚，親和力搭配生動的肢體語言，令人印象深刻，相信榆妡自律且正向的能量，還會再賽道上繼續感染更多人。
EMBA校園馬拉松接力賽 跑在中興 興火相傳，將於11月29日在惠蓀林場登場，陳榆妡將領跑中興EMBA第一棒。
（圖片來源：陳榆妡）
2020 第九屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽將於11/29(日)開跑！
活動簡介
- 活動日期：2020年11月29日(日) 06:20-14:00
- 活動會場：惠蓀林場
- 活動組別：全馬競賽組、半馬競賽組、樂齡追風組、歡樂E馬組
- 相關網站：2020 第九屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽
以上文章由 全國 EMBA 校園馬拉松接力賽 贊助刊出。
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