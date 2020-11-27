女子世界紀錄對決！兩大跑后將在德里半程馬拉松展開激鬥

11/29 （週日）德里半程馬拉松即將開跑，本次比賽同樣比照倫敦馬採菁英組賽制，一般跑者則通過線上跑的方式來完成這場比賽，而說到本場賽事最大的看點，就得說到兩位「世界紀錄」保持者加入到這場賽事之中，分別是女子馬拉松世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 及女子半程馬拉松世界紀錄保持者 Ababel Yeshaneh 。

Brigid Kosgei 在 2019 年芝加哥馬拉松中以 2:14:04 寫下女子馬拉松世界紀錄，而 Ababel Yeshaneh 則是在今年 2 月 RAK半程馬拉松寫下 1:04:31 半程馬拉松世界紀錄。

Ababel Yeshaneh 在 RAK 半程馬拉松中輾過 PACER。圖/Bigfish

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Kosgei 狀態相當不錯，才在 10 月的倫敦馬拉松上以 2:18:50 贏得后冠，在 RAK 半程馬拉松上也以 64:49 完賽獲得第二名，而 Yeshaneh 在 2020年世界半程馬拉松賽中卻意外屈居第五，賽前被看好的紀錄保持人意外落馬，就看能不能在這場德里半程馬拉松中觸底反彈。

而其他的競爭對手還包括了衛冕冠軍 Tsehay Gemechu 最佳紀錄為 66 分，Yalemzerf Yehualaw 則是在世界半程馬拉松中以 65:19 獲得第三名成績。

而男子組競爭也是相當激烈，共有 13 名選手時間在 1 小時以下，其中個人最高成績為 58:40 ，值得大家關注的選手分別為 Andamlak Belihu 和 Abraham Cheroben，他們 PB 分別為 59:10 和 58:40 。

路線方面，為了防止本地交通受到封路影響，可以看到路線較為緊湊，這也考驗了選手戰術的應用與進攻地段選擇。而本次大賽獎金總額高達 23 萬美元（約 600 萬台幣）第一名將可獲得 27,000美元（台幣 70 萬）。

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

圖片來源：Outlook、德里半程馬拉松官方、Bigfish

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