2021屏東高樹蜜鄉馬拉松 活動代言人大揭密！！

「他」比我這個臺灣囡仔還了解臺灣這塊土地

2012～2013年史上第一個人背著三太子跑步環台（30天1111公里），至今仍致力以雙腳踏遍臺灣這塊土地，2019年更成為台灣電視史上首位外國人用台語主持外景節目-無事坐巴士，他是吉雷米，你也可以叫他一粒米(台語)，是2021年屏東高樹蜜鄉馬拉松的活動代言人。

明年屏東高樹蜜鄉馬拉松將邁入第八屆，從第一屆2014年開始，如今已經累積逾7萬名的跑者、4千位的工作人員，此次以「棗回初衷，跑出自我」為活動主題，也因此邀請從第一屆至第七屆，從未缺席的吉雷米擔任活動代言人。

吉雷米與老婆第一屆的得獎畫面

吉雷米表示第一屆時就和老婆一起參與高樹馬拉松，在老婆的陪伴下成功登上凸台，至此成為高樹馬的忠實跑者，跑高樹馬不僅能享受陽光下的山嵐美景，還能奔跑在平坦的綠野鄉間，絕對是人生一大享受，而且沿途還有許多熱情的學生與鄉民加油打氣，還有又甜又好吃的水果與滿滿的伴手禮，絕對厚你滿意的啦！

滿滿的補給與伴手禮絕對讓你讚不絕口

而致力於母語保存推廣，至今已經以法語出版3本語言書(讓我們說布農語、讓我們說阿美語、讓我們說台灣話)的吉雷米來到高樹這塊擁有臺語、客家語、原住民語的鄉村，完全溝通無障礙，吉雷米非常輪轉的臺語，也總是讓高樹的鄉民訝異並稱讚到不行，歡迎大家一起來認識這個充滿多元文化的高樹農村，了解臺灣的語言文化。

山霧繚繞又綠意盎然的鄉間賽道

今年屏東高樹蜜鄉馬拉松邁入第八屆，高樹鄉公所表示此次馬拉松正值連續假期期間，歡迎選手們攜手一家大小，一同來高樹住一晚，遊覽高樹的田野風光，高樹全鄉的居民將用最熱情的歡呼與最好呷的水果來迎接選手們，讓大家體驗最好客的高樹鄉。

2021屏東高樹蜜鄉馬拉松，2月28日一起來棗回初衷，跑出自我

✨活動日期：2021年2月28日(日)

✨活動地點：屏東縣高樹國中

✨報名時間：即日起~12/17(四)23:29止

✨報名組別：全馬(42km)、半馬(21km)、挑戰(12km)、休閒(5km)

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