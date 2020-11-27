賽事心得／國際Y拖馬拉松 一場意外的驚喜

這場ㄚ拖馬拉松，在去年9月繳費報名，原訂今年3/29開跑，卻因為新冠肺炎疫情延到11/21才開跑。這種報名到開跑等了一年多的賽事，還真是難得一見，但至少不像很多賽事因而退費或取消。

這是一場我非常期待的賽事，因為我本身就是穿母子鱷魚ㄚ拖跑步的死忠跑者，能夠在一場有眾多穿夾腳拖的同好一起跑馬拉松，真是令人感到非常新鮮且特別。畢竟穿ㄚ拖跑步不過是近幾年來才逐漸在馬場上的新流行，還是有很多人覺得穿拖鞋跑馬拉松是一件不可思議的事情。但我很幸運，從2016年中我的腳就慢慢適應了穿ㄚ拖跑步，而且訓練成可以不穿襪子也可以完成超馬賽事。

這場母子鱷魚主辦的賽事在報名時我就發覺報名費不高，但送的贈品不少，尤其是那座有隻夾腳拖在上面的獎盃特別吸引我，又發現得獎的門檻似乎不高，10取1的機率，以我的實力只要努力不失常，其實是有機會拼它一把。

這麼別出心裁的獎盃，哪個穿ㄚ拖跑馬的能不心動!!!

為了能夠獲獎，比賽前一天我還特地到家裡附近的土地公廟去拜了幾次，第一次是晨跑完只在廟外簡單雙手合十祈求順利完賽，後來回家想想，應該穿戴好比賽的樣子再去詳細報告土地公我的名字跟號碼布及比賽地點與起跑時間才對，不然怕土地公找不到我。第二回我就去跟土地公祈求能夠保佑我無傷完賽，並有點不好意思地加碼祈求希望能夠有好成績獲得獎盃。

回家之後我又發覺剛剛穿的是賽事發的短袖上衣，心裡覺得有點不妥，通常比賽我都穿無袖的賽服，這樣比較透氣涼快，於是我又換了一件無袖的背心跑衣，別上號碼布，因耽心換了衣服土地公會認錯人，又一次再穿戴完整去跟土地公重複拜了一遍，這次又想到二樓還有供奉觀音佛祖，應該也順便去祈求一下才對，畢竟有兩位神明保佑總是更加安心，於是上樓去跟觀音菩薩也講了同樣的祈求。其實我是個從來不會主動進廟宇拜拜的人，除非老婆拖著去，今天這拜神的舉動，自己感覺有點生澀可笑。

比賽當天五點就到會場，天還沒亮，就看到五光十射的舞台格外耀眼。現場有很多攤位，最大的母子鱷魚攤位還有買一送一的活動。

開跑前跟著舞台上的帶動老師做熱身操，隨後六點貴賓鳴槍開跑，我擠在前面也跟著人群衝了出去。跟著大家奮力地跑上長堤，直到5公里時才看到第一個里程牌，看看手上的自製碼表，顯示時間還不到24分半，心想這樣的速度還可以，之後一路幾乎沒再看到里程牌，所以我無法知道自己跑快還跑慢，但可以從體感知道自己的速度並不快。

早上的氣溫約24度，陰天沒太陽，第一趟是順風，但跑到折返點時發現竟然已經用了57分鐘，心想怎麼跑這麼久，我原本預計一趟是52分到53分的，現在第一趟就跑成這樣，真糟糕！這樣還能得獎嗎？可是我心裡感覺應該沒有慢到那種程度說，但當時我知道原本預計的折返點應該是在媽媽嘴咖啡店前，因為我跑過相同路線的三重馬拉松，而這次折返點卻是往後延伸了幾百公尺的小山丘才折返，我當時並沒有懷疑賽道里程，反而是怪自己跑太慢，但在第一趟折返之後確實有點打擊了信心。

折返後第二趟我還是努力地跑，一路上我謹記著要盡可能都要進補給站喝水，喝水時也不敢怠慢，一口喝下就趕快繼續跑，我覺得我很少被人超越，但到了15K里程牌時，看碼表計時已經1小時31分，天啊! 都跑成6分速的成績了，為什麼我跑得這麼慢，信心都快崩潰了，心裡嘀咕著 “土地公啊! 觀音菩薩啊！您到底有沒有來看我比賽，有沒有認出我來，給我庇佑啊！ “ 難道我真的已經落後了一堆人？

跑到半馬折返，時間過了1小時57分半，這第二趟我竟花了1個小時30秒，這樣盤算我不就想跑四小時還有得拼了，我看我期待的獎盃大概已經飛了。第三趟又回到順風，還好太陽還是沒有露臉，雖然跑慢嚴重打擊信心，但里程過半還是得忍耐著繼續跑下去。第三趟到了折返點，時間已用去3小時9秒，這樣看起來連跑進4小時內都沒機會了。本來為了得獎我認為要拼到340才有機會說，現在怎麼連破4都有困難了，真是懊惱！

最後一趟我還是盡可能跑，再怎樣也要跑回去，不能輕言放棄，嘗試著一個一個追過在我前面的人，管他是全馬還是半馬的跑者，追過一個是一個。不久看到一個才停下走路的跑者被我超車，之後他很快又氣喘喘地追上來跟我並肩跑了一陣子，我看了看他說了一句 “一起加油!”，沒想到我們兩個速度相當，意志堅定，一路或前或後緊跟，一起慢慢超越人群。我幾次進站喝水比他快，但他總是隨後就會跟上來，我心裡佩服他的後勁跟腿力，要換作是我，在最後的階段一旦落單肯定是跟不上了。

由於彼此間的競爭，我一路上也不敢鬆懈，其實我心裡有在盤算著，何時可以加速甩掉他，不知道他心裡是否也在想著何時要擺脫我。結果我們竟然這樣同跑了將近有9公里，最後一個水站，他進站補水，我決定不喝水加速往前，心想總算甩掉他了，沒想到在下長堤前他老兄竟然又追上來了。下了長坡後，換他發動攻勢加速擺脫我，而我下了坡後喘得要命無力加速，就無奈地看著他離我遠去，雖然我還是卯足全力在做最後衝刺，但看著手上的碼表，4小時的倒數越來越近，最後我還是沒法跑進4小時。

跑過終點後彎腰喘了好幾十秒，心裡感到很遺憾，已經好幾年全馬成績都沒有超過4小時，今天竟跑出一個這麼難堪的成績4小時1分，但我真的盡力了。最後，我跑完去列印成績，一看，哇！我這種成績還分組第10喔，我眼淚差點溜出來，心想我是不是會有獎盃呢? 我當時不能確定。

之後我先去領碗吃炒米粉跟蘿蔔貢丸湯，坐在旁邊的石墩上吃著，一位認出我的跑友也來一起坐，我說今天這場怎麼這麼難跑，他竟然秀出他的GPS手表說今天里程有44公里多，挖哩咧！原來如此喔，難怪我跑到快信心崩潰。聽到這消息真讓我感到安慰，至少我今天若跑全馬應該是有破4的啦！

吃完賽後餐點，我再走回到舞台邊想問問看有沒有得獎，沒想到當時司儀正在唱名得獎名單，但我不知道是不是在唱我這組，當她快要唱到第10名時，我心裡突然有一種像是對樂透獎的期待，沒想到真的聽到第10名就是我的名字，我真的好感動，土地公、觀音菩薩真的有讓我實現願望，讓我抱到夢寐以求的全馬獎盃。三年多前，同一個地點，我在三重馬得到了我第一個半馬獎杯，今天我終於得到我第一座全馬獎盃，這裡真是我的幸運之地，我真的感到好高興好幸運。我又可以再一次跟老婆、老爸、老媽分享這份跑馬的榮耀。

開心上台領獎後，再去領獲獎贈送的兩雙拖鞋，一雙是舒壓機能鞋，穿了非常舒服，定價490，另一雙休閒氣墊鞋，定價300，再加上報名送的一雙跟上來ㄚ拖，定價490，光這三雙鞋就把報名費都賺回來了。

話說今天能夠獲獎，應該要歸功最後一趟跟我並肩同跑的選手，因為有他的相互砥礪，我的第四趟逆風還跑得比第三趟順風還快，因為有他，讓我沒有出現以往比賽先盛後衰的局面，我真的要感謝這位同跑戰友。後來查成績才知道這位戰友是80851新莊慢跑的葉文田，看他前兩趟的成績快得嚇人，如果沒失常的話，他應該可以擠到總榜前10名。

後來很多人傳說今天全馬里程多了兩公里多，這樣估算若是42K全馬我應該成績在3小時50分內。成績算平平，但因為高手不多，又母子鱷魚給獎大方，所以我才有幸獲獎。

這座金光閃耀的ㄚ拖獎盃，對我這愛穿ㄚ拖跑馬的人別具意義

最後，土地公、觀音菩薩真的有保佑我無傷完賽，又讓我實現獲得獎盃的願望。感謝、感謝、再感謝!