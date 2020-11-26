徵文大賞／投稿台北馬備戰計劃 送你保養夯物

2020 年是動盪的一年，從疫情爆發開始，人心惶惶，各大賽事紛紛延期、取消，對跑者來說也是困頓的一年，不過隨著疫情在台灣控制得當後，漸漸地，許多賽事開始舉重啟。而這一年即將來到尾聲，有「年底大拜拜」之稱的「台北馬拉松」，剩不到一個月了！

接下來，你將會怎麼規劃你的跑步計畫呢？又是用著什麼樣的心態來面對呢？寫下你的備戰日誌，讓我們用「跑」，為這一年做一個結尾吧！

活動辦法

投稿到運動筆記網誌，運動筆記編輯部將選出精選網誌

在運動筆記「網誌區」分享你的跑步故事 標題開頭請用【備戰台北馬】（例：【備戰台北馬】剩下的日子就軟爛！），書寫你在剩下不到一個月的日子，將如何備戰台北馬（訓練、心情等等）。 照片 3 張、字數 500 字起

活動獎勵

人家都說跑者防水又耐操，但跑者更要保養啊！跑個半馬、全馬少說好幾個小時，太陽曬、空氣髒，不好好保養老化得更快，因此運動筆記編輯部將選出６篇精選網誌，獲選投稿者將獲得 Dr.CARE 凱兒生技 的奇肌極淨無瑕卸妝水（定價1580元）一瓶、或黑耀奇肌超導亮白面膜一盒（定價1980元），讓您跑完、回家都能體驗到精品的保養效果。

獎勵介紹

Dr.CARE 凱兒生技介紹

台灣新生代保養品，堅持所有產品從開發到製成皆符合三大訴求【專業研製、原料把關、品質保證】原料成分皆擁有國內外專利萃取、研發技術並通過多位專業醫師的合格認可與國際檢驗保證，2020 年由林葉亭老師擔任品牌監製，是近期火紅的保養品牌。

奇肌極淨無瑕卸妝水 共 3 瓶

卸妝、潔顏、淨白、保濕，四效合一！

天然植萃配方，能徹底卸除全臉殘妝及毛孔污垢，並潔淨肌膚，達到水感淨透的效果。20%高濃度法國玫瑰純露能提亮膚色，使肌膚更加柔嫩細緻。氨基酸界面活性劑清潔效果佳，溫和不易損傷肌膚，卸後清爽不緊繃，濃妝也能夠輕鬆卸除！本產品可同時清潔肌膚，使用後無需再使用清潔品。是不是很適合在外跑馬、沒地方洗臉的跑友呢？

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黑耀奇肌超導亮白面膜共３盒

亮顏保濕一片搞定！

採用諾貝爾獎黑科技石墨烯面膜布，藉由遠紅外線效能，高速導入精華成分，直達肌膚底層；超強吸附力，徹底清潔毛孔髒污，一片滿足所有肌膚需求。添加白睡蓮、玻尿酸等低敏美白保濕成分，透亮美肌即刻擁有！

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活動時間

徵文投稿日：即日起至 2020 年 12 月 13 日（日）23:59

獲獎公告日： 12 月 14 日（一）17:00

評審 ：

評審人：運動筆記編輯部

獎項說明：

運動筆記編輯部於 12 月 14 日（一）17:00 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知 6 位得獎者，獲獎跑友將能獲得Dr.CARE 凱兒生技的奇肌極淨無瑕卸妝水（定價1580元）一瓶、或黑耀奇肌超導亮白面膜一盒（定價1980元）注意：獎品隨機寄送、恕無法挑選獎品。

請於 12 月 16 日（三）17:00 以前回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。

活動規範 ：

活動獲獎者僅限台澎金馬地區。 活動獎項恕無法轉讓、折現或更換其他商品。 若獲選者有舞弊，並經證實，則主辦有追回獎項，並且要求損害賠償之權。 如曾經分享至運動筆記、其他部落格、公開平台等賽事相關心得文章，仍需至 [網誌] 重新上傳一篇文章，我們鼓勵全新創作，如以原文摘錄，建議重新改寫或編修。如經他人檢舉或運動筆記發現有抄襲或原文摘錄，運動筆記有權利取消參賽資格。 運動筆記保有作品修改權，並有權行使重製及公開發表、展示、發行、製作輸出圖、印製及相關權利，均不另外計酬。 如有其他未盡事宜，運動筆記得以隨時補充。 參選者需尊重運動筆記及評審單位決定，對徵選結果不得異議。 參選者於參加本徵文活動之同時，即同意接受本徵文活動之活動辦法與注意事項之規範。

責任編輯：Joanna

＊能文能武，盡在運動筆記：）