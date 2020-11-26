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賽事心得／阿里山下神木馬拉松 跑在外公家的回憶

運動筆記 / 孫慶維

第一屆阿里山下神木馬拉松，就跑在番路鄉外公家附近，想來這裡重溫以前的回憶。

小時候有位鄰居都說媽媽是番路鄉來的番仔，那時還以為輪廓很深的外公媽媽真的是原住民！

現在已經是淺山房咖啡館

起跑前老公認出身旁的是李赫老師，常見他精彩留言，今天第一次見到本人合影

在觸口龍隱寺碰到家平了

起跑前被蘇花馬初識的陳家平議員在台上提及我們穿這場賽服結緣過程.....，鍾正大哥還聽到我的名字，後來還巧遇在賽道上一起跑了幾公里，秀說有人這樣找朋友的喔？

第一個補給站就是要上坡往埔尾方向

這裡開始一路上坡了這段路以前是阿姨他們從埔尾走下來觸口黎明國小上學，要走這麼一段下坡上學，放學再一路上坡回家，應該也不輕鬆吧～

謝謝中鋼陳吉宏大哥拍照

這裡是全馬半馬分叉處，向左300公尺就是外公家了，但是全馬要向右往大湖方向，就差幾百公尺，沒能跑到外公家門口再拍照留念，有點可惜。

外公家現在己經是咖啡館了，以前的圍牆豬舍都都拆了，只剩下外公親手打造的房子，咖啡館新主人說房子蓋的很牢固，裡面格局都保留。

外公的專屬小客廳，大家都喜歡跟風趣的他聊天

這裡有滿滿的回憶，走進廚房就想起外婆的滷肉香，來住過的小閣樓．．．．

媽媽心情更是五味雜陳，看著看著眼眶泛紅，人事全非的滋味原來是這樣~

媽媽說她住幾十年沒有到過大湖，我今天也是第一次用雙腳領略山景

這裡就是凍仔嶺附近，晚上分享路線時媽媽還提及外公外婆上山到凍仔嶺做粗紙，留著一兩角讓她們姐弟過一天的陳年往事。想到外公果園收成就會騎車載了一兩布袋來給我們吃，過年前自己灌香腸特地拿來，還帶著紅包給我們（每年收到的第一包）...，我坐在龍眼樹上吃龍眼吃到肚子撐，跟著阿姨打工剪龍眼做龍眼乾，大我一歲的小舅舅使喚我去幫他洗豬舍（他動口指揮）....好多回憶就在跑步時一一浮現。

前方不遠也是有位年輕女跑者倒下的地方，經過時有熱心跑者幫忙做CPR，聽到嘴巴有稍為動一下，沒能幫上忙，只能默默祈禱，她能平安度過。

埔尾/半天岩/菜公店/客庄/紫雲寺/觸口/仁義潭，今天終於有地理概念了，山不高啊，真的是阿里山下的小小山頭，只是小時候太會暈車了，覺得山好高路好彎啊⋯⋯  

這裡開始一路下坡，是最輕鬆的時候了

半天岩紫雲寺

雙十節時盛產的柿子，還需要用竹竿支撐，照片中是與外公同輩的鄰居閒話家常，兩個都八十多歲，採收的柿子，貨運寄到新竹製成柿餅。

這次來只剩下不多，看到路旁的柿子，很有親切感，因為水柿是這裡的特產，沒有甜柿好吃，但是有童年的記憶，一直期待在補給站可以吃到這裡的特產水柿，或柿餅的，可惜都沒有，有點失望啊~

右邊就是往外公家埔尾，以前最怕陪媽媽回娘家，一個小時的車程，我就暈車到不行，小叔很疼我，幾次用機車載我到外公家，少抓了好多兔子。

今天天氣熱，冰塊補給充足，還很貼心用封口袋裝好一包包，總共拿了超過５包，才能降溫不中暑。

遇見蘇花馬初識的介意哥，今天化身為美麗的波多野Y頭，令人驚艷！

往仁義潭的公路上，老公也來過外公家不下20次了，今天兩個一起邊跑邊回憶，自從外公不在後，就少有機會再來了～

外公以前還曾來仁義潭挖過石螺帶給媽媽，媽媽再帶到台北給我們吃。

謝謝粉紅哥專業美拍

謝謝粉紅哥，大太陽我還是撐傘跑了

關門前14分鐘回終點

一起回終點的南哥和高雄跑友

用雙腳跑在外公的故居，這場賽事對於我來說，意義格外不同～

阿里

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