訓練心得／決DUEL萬金石 跑團訓練營報到

看到去年舉辦的萬金石訓練營，知道訓練營的課程內容跟獎勵很棒，就很想報名參加；而更早之前的跟高雄馬舉辦的訓練營也都吸引著我，不過哪時候剛接觸跑步的初心者，所以今年看到報名就馬上去填寫相關資料，直到確定萬金石候補上過了幾天就收到訓練營錄取通知，當下覺得雙喜臨門的感覺。

報到當天

訓練報到當天早上就早早起床，準備要測驗的鞋子、衣服跟褲子，簡單的吃個東西就到指定地方報到，工作人員已經把訓練營相關裝備放在袋子裡，也試穿並套量背心跟田徑褲，之後教練就先簡單介紹一下，就準備去熱身跟測驗。

這次訓練營的教練是光頭神童--李翰暄Han-Hsuan Li.

5000測驗

我其實不喜歡測驗，不過為了要分組還是好好的測試一下，穿上訓練營配發的 WAVE DUEL NEO 鞋子熱身，覺得沒有不適應，輕又有抓地力，貼身的設計之前也穿過，本來準備要換鞋測驗就直接新鞋上陣，最後順順利利的完成測驗，期待之後做其他距離的訓練或比賽的使用結果。

感謝運筆在測驗完後提供豐富的補給

課程說明跟自我介紹

自我介紹是我另一項難題，看我的表情就知道，不過大家的目標相同，往330的目標穩定的突破跟超越，這也是我參加想訓練營的原因之一，有一群共同目標的夥伴一起訓練，不管在低潮或是下雨天的時候，都有人可以陪你一起練習。

教練詳細介紹跑步動作期間、怎樣施行訓練、訓練的心態、訓練的日常生活跟飲食及賽事前的準備，讓我收穫良多，更新一些舊的或是錯誤的訊息，在訓練課表的施行上更注重休息跟恢復，避免傷害。

期待接下來的訓練能讓我往我的330目標穩穩地跑過去。

#ENERZY #waveduelneo