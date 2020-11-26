賽事心得／屏東高樹蜜鄉馬拉松 重溫兒時的回憶

筆者：客家鬼怪

記得我小的時候，只要聽到有人說「屏東」，我就會說:『我有個親戚在屏東養豬，開賓士！』新竹是穿棉襖，屏東是穿短袖…長途跋涉，不停的問著爸爸:『屏東到了沒？』，爸爸告訴我:『你打開窗戶，聞聞看有豬(圈)的味道嗎？有的話就是屏東要到了。』

長大後，還是會想到過年時在屏東的日子，但是距離總是讓我卻步…直到開始跑馬拉松，開始喜歡參賽加旅行，讓我我看到了「屏東高樹馬拉松」，話不多說衝著「屏東」二字，就是按下報名。

2015年我在屏東跑馬拉松

那年是2015年，在蜜棗之鄉的高樹鄉，讓我重溫了兒時屏東的感覺，除了賽道的豬圈味，真的吃到當令的新鮮水果外，更大的特色是可以勾選「水果伴手禮」，當時帶回去的香蕉禮盒，池爸譽為「這輩子吃過最好吃的香蕉。」

2018年我在屏東高樹馬拉松當配速員

2017年我開始擔任配速員，同年年底看到「屏東高樹馬拉松」招募配速員，也幸運通過選拔而擔任了！

2018年擔任起配速員，跑了屏東高樹馬拉松。

這時同時也是我的半百馬(50馬)！我帶著兒時的記憶，還有開始跑步時的感覺，重溫了賽道。跑馬同時也有幾年了，在賽道上我看到了志工的熱情，鮮美的水果補給；會場上的周邊活動、摸彩、指引…細節規劃，十足的感受到賽會的用心…記得那幾年還有「全台十大經典賽事」，屏東高樹馬拉松身為十大，當之無愧。

2019年再來屏東高樹馬拉松

很多的原因，我與主辦單位、屏東高樹馬拉松結下不解的緣分，就連2017年時賽道認識的陳大哥，這次也陪伴了我今年在屏東的42公里。

2019年再來跑屏東高樹蜜鄉馬拉松，左邊的陳大哥又和我跑了42公里。

在這裡，在這片屏東的鄉間裡，可以感受到辦理賽事的認真；在賽道上可以感受到細節絕對不馬乎，既然是水果之鄉，在賽道上的水果絕對是最鮮甜的…，回到會場，休息區、周邊活動、舞台表演…身在現場，總有種被款待的感覺，這就是我覺得馬拉松賽事起碼要該有的樣子。

我喜歡「屏東」，也期待2021的「屏東高樹蜜鄉馬拉松」，當然除了跑步，也要走一趟兒時回憶…那是豬圈味的屏東，那是水果之鄉的高樹，我跑在兒時的回憶裡。

2021屏東高樹蜜鄉馬拉松，一起來棗回初衷，跑出自我

✨活動日期：2021年2月28日(日)

✨活動地點：屏東縣高樹國中

✨報名時間：即日起~12/17(四)23:29止

✨報名組別：全馬(42km)、半馬(21km)、挑戰(12km)、休閒(5km)

⭐️筆記報名網：https://opcc.pro/GAUSHU

⭐️活動咖報名網：https://opcc.pro/2021GAUSHU