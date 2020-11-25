忍痛前行為榮譽而戰 片貝洋美赤腳刷新PB20 秒！

第 40 回全日本實業團對抗女子驛傳於 22 日進行，最後由日本郵政團隊以成績 2:13:34 獲得優勝，而當中有許多精彩畫面以及令人相當敬佩的拼搏精神！

而本賽事其中亮點，就是來自 三井住友海上 的—片貝洋美（Hiromi Katakai），以 33:32 通過 10k 刷新個人 PB 近 20 秒，但或許你會疑惑刷新 PB 也沒破紀錄，怎麼會成為亮點呢？

而我們將畫面轉到她的腳下，是的，你沒看錯，她僅穿著襪子⋯⋯

Give it up for Hiromi Katakai. 6.7k into 10.9k stage at Queens Ekiden national championships today she had some kind of problem with her shoes, kicked them off, ran the rest of way in socks, and still beat 6 people. 33:32 10k split vs. road 10k PB of 33:52. True grit. pic.twitter.com/seN9NTrj01 — Japan Running News (@JRNLive) November 22, 2020

事發總有個原因，當時賽程進行到第四賽段，片貝洋美正在努力向前邁進，然而進行到約 6.7k 時，她表示感到雙腳相當的不適（有些媒體寫是因為鞋帶的關係）於是，她停下腳步順勢踢開了她的跑鞋。

然後繼續跑完剩下的 4.2 公里賽程，僅管她用襪子跑了將近一半的里程，但他仍然在這個區段中的 22 名選手中排名第 16 位。

在進入終點後，也隨即前往檢查，所幸僅只有摩擦柏油路的擦傷，並未傷到骨頭，是不幸中的大幸，儘管，團隊最終並沒有能夠前進前十，但這樣的拼鬥精神不僅令人豎起大拇指，也讓人看到他們對於比賽的堅持與毅力。

責任編輯：Ian

新聞來源：JapanRunningNews

圖片影片來源：마온TV / Japan Running NEWS ＊賽事新聞，盡在運動筆記