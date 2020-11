忍痛前行為榮譽而戰 片貝洋美赤腳刷新PB20 秒！

第 40 回全日本實業團對抗女子驛傳於 22 日進行,最後由日本郵政團隊以成績 2:13:34 獲得優勝,而當中有許多精彩畫面以及令人相當敬佩的拼搏精神!

而本賽事其中亮點,就是來自 三井住友海上 的—片貝洋美(Hiromi Katakai),以 33:32 通過 10k 刷新個人 PB 近 20 秒,但或許你會疑惑刷新 PB 也沒破紀錄,怎麼會成為亮點呢?

而我們將畫面轉到她的腳下,是的,你沒看錯,她僅穿著襪子⋯⋯

Give it up for Hiromi Katakai. 6.7k into 10.9k stage at Queens Ekiden national championships today she had some kind of problem with her shoes, kicked them off, ran the rest of way in socks, and still beat 6 people. 33:32 10k split vs. road 10k PB of 33:52. True grit. pic.twitter.com/seN9NTrj01