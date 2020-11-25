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元旦連假台鐵增121班車 12月3日凌晨開搶、南迴還打5折

自作自受的歐美棄兵？英國為何淪為「西方邊緣人」

忍痛前行為榮譽而戰 片貝洋美赤腳刷新PB20 秒！

運動筆記 / 李吳菊

第 40 回全日本實業團對抗女子驛傳於 22 日進行，最後由日本郵政團隊以成績 2:13:34 獲得優勝，而當中有許多精彩畫面以及令人相當敬佩的拼搏精神！

而本賽事其中亮點，就是來自 三井住友海上 的—片貝洋美（Hiromi Katakai），以 33:32 通過 10k 刷新個人 PB 近 20 秒，但或許你會疑惑刷新 PB 也沒破紀錄，怎麼會成為亮點呢？

而我們將畫面轉到她的腳下，是的，你沒看錯，她僅穿著襪子⋯⋯

事發總有個原因，當時賽程進行到第四賽段，片貝洋美正在努力向前邁進，然而進行到約 6.7k 時，她表示感到雙腳相當的不適（有些媒體寫是因為鞋帶的關係）於是，她停下腳步順勢踢開了她的跑鞋。

然後繼續跑完剩下的 4.2 公里賽程，僅管她用襪子跑了將近一半的里程，但他仍然在這個區段中的 22 名選手中排名第 16 位。

在進入終點後，也隨即前往檢查，所幸僅只有摩擦柏油路的擦傷，並未傷到骨頭，是不幸中的大幸，儘管，團隊最終並沒有能夠前進前十，但這樣的拼鬥精神不僅令人豎起大拇指，也讓人看到他們對於比賽的堅持與毅力。

責任編輯：Ian

新聞來源：JapanRunningNews

圖片影片來源：마온TV / Japan Running NEWS ＊賽事新聞，盡在運動筆記

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