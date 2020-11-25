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12 星座跑者觀察日記／水象星座細膩敏感 團隊比自己更重

運動筆記 / Shih-Bei Gu
12 星座跑者觀察日記–-水象篇 圖片來源：運動筆記
12 星座跑者觀察日記–-水象篇 圖片來源：運動筆記

在天未亮的河濱、入夜的操場，身為跑者，有著許多獨跑的時刻，我們學習在擺手步頻間「與自己對話」， 而溫柔敏感的水象星座，偶爾很需要獨處的「Me Time」，修補、強大自己的心靈，以此賦予身體力量，應付每次的自我挑戰。上次帶大家認識火象星座的跑者特質，這次輪到「水象星座」的跑友們啦！想一睹他們的內心世界，就跟著運動筆記的腳步看下去～   

水象星座跑者特性（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

水象星座有巨蟹座、天蠍座與雙魚座，如同水一樣，是所有星座中最穩定、溫柔的，姿態也是最柔和的，他們情緒細膩、擅長觀察、有耐心，情感層面非常豐富，可是也相當多愁善感、愛心氾濫。感性的水象星座如果剛加入一個跑步團體，他給人的感覺會比較害羞，因為他習慣觀察整體狀況，性格顯現比起其他星座還要慢一點，不過也非常值得花時間慢慢認識他們。水象星座喜歡照顧大家，細膩地察覺到身旁人的情緒與心情，在大多數人還在黑人問號，搞清楚現況時，他們總能第一時間看清楚大局，把複雜的事物化作簡單的程序，輕輕鬆鬆地一一解決。水象星座如果有熟悉的朋友或家人一起參與運動就更容易持續下去，很容易就變成練跑團的大家長，覺得團員們願意繼續跑，比自己破 PB 更重要，他們為了群體，很願意犧牲自己不求回報，所以旁人都很依賴水象星座。

【巨蟹座】

你初入馬場的體貼小夥伴-巨蟹座（圖片來源：運動筆記）

「腳會不會痠？還需要水嗎？呼吸記得調整喔！」由月亮守護的巨蟹座，總是用溫柔的能量，滋養、照護著大家，如果需要人帶領你破 PB ，或是你是初入馬場的跑者，找巨蟹座陪跑就對了，他總是會多帶點心，在練跑後分給大家，另外，只要看到需要幫忙的人，會一個箭步過來扶你一把！當巨蟹座陪伴你跑馬拉松時，會使出渾身解數鼓舞你衝向終點，熱淚盈眶目送你突破最佳，再拿出衛生紙感動拭淚～巨蟹座對待旁人無論是說話或是行為風格都會考慮他人感受，不容易表示真實想法。所以懂得巨蟹座弦外之音的人，就會被他劃為保護的家人範圍。不過巨蟹座也有點固執、過於認真，容易因情緒化陷入低潮，所以他們需要一個冷靜、強大以及情緒穩定的人，給予陪伴和正能量，讓他們的心靈感到安全且舒適。幸運物：

巨蟹座的代表色是銀灰色，灰色是無彩度的中間色，具有成熟、穩重的特性，無形間散發冷靜的能量，可以讓巨蟹座比賽當下心情保持平穩，例如穿灰色襪子，能夠帶來好運喔！

備戰小提醒：

時常體貼人、照顧人的巨蟹，小編要先拍拍你的肩，小聲提醒你：「不斷的付出可是會消耗自身能量的」，謹記優先照顧自己、再照顧他人的順序。定時安排運動按摩寵愛自己，以此充充電吧～偶爾放下那些固執與防備心，關閉情緒的開關，放鬆你緊繃的身體，使練跑的痠痛疲勞離開你，由內而外地整頓，方能專心一致的重新出發！

代表跑者：40 年來首位在紐約馬封后的本土跑者 Shalane Flanagan

（圖片來源：NIKE ）

天蠍座

意志堅定的極限小夥伴-天蠍座（圖片來源：運動筆記）

天蠍座個性沉穩、意志力堅強，樂於不斷挑戰自己的極限，有著堅強的意志，是「自虐型」選手，非常能忍耐，把吃苦當作吃補，還會一邊想著這樣才叫做「鍛鍊」，一旦設立目標，決定要開始，不管刮風下雨他都會出門跑，當大家都被惡劣氣候撂倒的時候，天蠍座就是可以堅持到最後一秒，正因他不屈不撓的個性，所以往往是跌破眾人眼鏡的大黑馬！天蠍座擁有敏銳的洞察力，什麼事情都瞞不過他，非常適合偵查搜集情報，在活動現場有不清楚的事問天蠍座就對了，他會弄清楚所有來龍去脈，可能連主辦單位的祖譜都能畫出來，就連外表看似小孩，智慧卻過於常人的名偵探柯南都甘拜下風啊～幸運色：

最能代表天蠍座的就是白色，在他們的心裡，白色是不能被玷汙的存在。如果身上有白色物品，就絕對不會弄髒，他們對自己的東西都很保護到極致，連鞋子都能維持得像全新的一樣！下次一起穿上你的白色戰靴破PB、衝進終點線吧！

Nike Air Zoom Alphafly NEXT% （圖片來源： NIKE ）

備戰小提醒：

要記得留得青山在，不怕沒柴燒啊！該放手時要放手，別因為求好心切而過度鍛煉、傷了自己喔！

代表跑者：馬拉松世界紀錄保持者 Eliud Kipchoge 

（圖片來源： INEOS 1:59 Challenge Facebook ）

雙魚座

樂於助人的善良小夥伴 - 雙魚座（圖片來源：運動筆記）

雙魚座其實富有同情心，喜歡幫助人，他們非常願意為了成就大局而犧牲自我，許多人說雙魚座很善良，但隨著年齡增長，出社會吃過許多虧，他們逐漸懂得不把自己全盤交出，只把善良放在值得付出的人事物上面，所以如果你遇到為了你赴湯蹈火的雙魚座，不論是跑步還是私下生活都願意協助你，務必要好好珍惜他啊，因為你是他認定的好朋友！平常看起來很慵懶、愛幻想的雙魚座，對於夢想是不切實際、行動力偏弱的，如果是天生就愛運動的雙魚座就沒什麼問題，他會跑出自己的名堂，他跑的不是成績，而是一段屬於自己的跑步故事，往往可歌可泣，讓旁人忍不住起立鼓掌；但假設是追求健康的跑者，就得需要點「動力」，跑步時適合跟心儀的對象一起，跑著跑著可能就擦出愛的火花，也是挺好的。幸運物：

莫蘭迪色具有低明度的沉穩特性，淡雅恬靜，又帶有浪漫感，完完全全就是雙魚座的代表色，可以選用莫蘭迪色的手錶、耳機，再挑選一系列有節奏感的歌單，越跑越帶勁。

備戰小提醒：

跑就對了，藉口不要那麼多！雙魚座需要旁人推一把，提醒他不要再做夢囉，該採取行動了，適合與朋友互相督促，激勵出雙魚座的強悍實力，在賽道上全力以赴！

代表跑者：女子半馬香港紀錄保持人 姚潔貞

（圖片來源：姚潔貞 Facebook ）

總結：

水象星座細膩敏感，需要建立一套專屬於自己的儀式感，為每一次的練跑做準備，照顧好不同的內心狀態，不過他們的優勢是非常有耐心，所以耐得住性子撐過刻苦的訓練，祝福水象星座的朋友們，在目標賽事中「如魚得水」，一展訓練的成果，順利突破心中的理想成績！下週的跑者觀察日記輪到土象星座啦，金牛座、處女座與魔羯座的朋友，記得回來收看喔～（招手）

【12星座跑者觀察日記系列】

12 星座跑者觀察日記／火象星座渾身都是勁 3分速全開！

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

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