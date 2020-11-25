賽事心得／太魯閣馬拉松 初全馬紀錄

偶爾也會報個路跑，從 3K、5K、10K 開始慢慢跑， 平常跑步的地方就是淡水河右岸自行車道。路線：大稻埕→台北橋→重陽橋→社子（折返）

期間也歷經了摔傷，當下沒什麼外傷也就不以為然，等到擦傷痊癒之後直接報了當時還沒正名台北馬的富邦馬，9K而已卻跑不完，才發現原來摔傷傷及膝蓋，沒辦法正常跑步。沒辦法跑步打擊真的很大，整整休息了3年，直到膝蓋痊癒之後，試著開始參加主題路跑，8K、13K...等等，一直到傷勢逐漸有了好轉，才決定朝半馬、全馬邁進。沒有專業教練、跑團的指導，我是自己養成每週2～3次運動，伸展、跑步，每次至少運動1～2小時，直到加入跑步銀行的分組，每週4天的5K提速跑，讓我默默的跑進6分速。

就在去年幸運抽中2020東京馬拉松，開始給自己規劃訓練，慢慢累積自己的跑量。也因為有了規律運動，一個月後跑了個21K讓身體習慣長距離的強度，知道自己大概到18K就是膝蓋的極限。開始意識到舊傷似乎還纏著我不放，看來需要改變訓練肌力的方式，果斷在健身房買了10堂教練課，還要求教練強度可以增強。年底抱著試試看的心情抽到了台北馬，抽到當下心想：早知道填半馬。就在不是非常專業的準備之下，果不其然在20K左右就坐上回收車收場，最主要的原因還是賽前訓練不夠，默默告訴自己：「沒關係，失敗就是最棒的導師。」知道自己哪裡不足，再努力就是了。

時間來到了2020年，也因為新冠病毒導致這一年所有賽事都延後，東京馬拉松也因此發出延後消息。這段期間因為朋友的鼓吹之下，也開始了我的百岳之旅。這又是另外一段故事，等我慢慢補完文章。

直到某天，「Bunny～我們要年底要報太魯閣馬拉松，要不要一起？」Sandy邀約二話不說馬上答應了，我們也非常幸運的中籤了。賽前一直叮嚀自己要好好落實增加跑量這件事，跑量是一切基礎，「沒有跑量就沒有完賽！」心裡一直浮現這句話，遵循著每週至少4天，每次至少跑5K提速跑，維持在7分速。

然而事情總是不會照著計畫走⋯

就在10月發生了意想不到的意外，比起沒辦法跑步的打擊更大，身體狀況直線下滑，原本的跑步訓練也被迫中斷，專心休養了好幾天，身體狀況仍然沒有什麼起色，每天心情都很難過，期盼身體能夠趕快好起來。出發前一週還被蔚老闆叮嚀：「妳還要跑嗎？」跟蔚老闆說好，不會勉強自己。但明明知身體狀況不理想的我，心想：「當然還是要跑啊！第一次一起跑馬拉松，而且還是景色很美的太魯閣！為什麼不跑？」

11/6 出發當天的早上還進了診所看診領藥，才跟跑跑團的大家會合。到了花蓮下起了小雨，原本還擔心天氣會太過悶熱，老天非常給面子的給了大家很棒的天氣來跑馬拉松。第一天就嚐盡花蓮各種美食，也感謝好天氣，讓我們在花蓮市區度過了一個充實的下午。還在花蓮酒廠，恰巧碰上Tony哥的朋友，正在為台灣漫畫家敖幼祥老師佈置《創作40週年展》，不但見到老師本人，還能在開展前一天一睹為快。

特別感謝Ian哥早在中籤之前就已經預訂了《去那邊》民宿，這裡是Ian哥的表姊與姊夫經營的民宿，在他們的熱情款待下，提供了我們舒服的住宿空間讓我們好好的睡上一覺，準備迎接隔天一早的賽事。

11/7 起床吃完早餐後精神飽滿，跟著跑跑團的夥伴一起前往起跑點太魯閣。第一次跟著熟悉的朋友們一起完成同一件事，享受跑步時所能感受到的快樂與活力，內心是雀躍不已的。

原以為身體狀況應該沒什麼問題，結果起跑不到3K，就開始下腹痛到無法提速跑，硬撐到5K開始緩慢走動，後來跑不到7K就放蔚老闆自己去跑了，然後他就這樣瞬間看不見人影。本來我是打算回到寄物處休息，也因為走在太魯閣大橋上景色真的太美，心裡倒是有些許的不甘心：「不能跑？用走的總行吧！」然後我的腳就這樣不聽使喚的快速走了起來。

當我回過神來，已經來到了半馬折返點，正當還在猶豫要不要折返的同時，跑跑團的夥伴已經接近天祥全馬折返點。「這麼美的風景用走的爬上來也值得！」Ian哥的一番話，我的腳又開始不聽使喚的往前邁進。

太魯閣峽谷沿途美景盡收眼底，鬼斧神功的景色，沒有身歷其境是無法感受的，來跑一次太魯閣馬拉松才會懂。

感謝沿途給我加油打氣的跑跑團夥伴，也感謝我的雙腳，帶我走過了慈母橋，雖然最終沒有到天祥，但能夠整整走滿40公里的我已經很滿足。中途一度不舒服到讓我想放棄，最後還下起了大雨，心想：「別以為下雨就想擊退我，死活也要跟你拼了！」

已經抵達終點的蔚老闆，不斷打電話來確認我的位置，直到我跟他說已經過了長春祠，他訊息我「不到3K就到了，進砂卡噹隧道到底就到終點。」就在我傳完「我在砂卡礑隧道」的訊息後，手機因爲大雨進水，瞬間黑屏壞掉，嚇傻了我。這就是沒有什麼照片的原因，照片還在手機裡。過不久蔚老闆在隧道內找到狼狽不堪的我，手機壞掉差點以為我就要找不到人了。

回到終點雖然已經關門了，還被跑跑團的夥伴們熱烈歡迎，讓我覺得超不好意思。再次感謝我的雙腳與身體，讓我能繼續堅持到最後，完成了第一次沒有被回收但還是被關門的初馬完賽。

最後用Joe哥送給我的2句話做總結：

也許我會遲到，但我絕不會缺席。跑馬難免會沮喪，但我絕不放棄。

後記感謝

謝謝【福祿壽跑跑團】很開心能跟大家一起跑跑

謝謝【Sandy】邀請這次的跑馬旅行

謝謝【西瓜】跟我說用走的也走得完

謝謝【康手】賽前叮嚀的下坡跑法

謝謝【Tony、Sally、酷哥】中途的加油打氣

謝謝【Ian、Mike】半路上的加油打氣

謝謝【湘惠、乃晏】讓我有繼續前進的動力

謝謝【Joe哥】給我的鼓勵與美照

謝謝【Alice】貼心買了舒緩貼布給大家

謝謝【蔚老闆】讓你擔心了