旅跑記趣／友誼相遇的幸福

瑞芳➤猴硐➤九份➤不厭亭

團員們集合後大家就啟程出發

啟程的美好

是跟著你們的腳步一起跑上山

那麼開心是什麼

開心是~~我們又相聚團練了

今日要解鎖不厭亭

是我心中的小小夢想

瑞芳-猴硐 經過猴硐山洞出口

天氣很湛藍雲朵像棉花

我們又展開笑容了

每一次看到最愛的你們

就可以聊個沒完

然後可以分享好多好多事

跑到猴硐隧道

出隧道口 有一道光芒

加上綿延的海景

軌道連結在一旁

我們一起奔跑 除了幸福還有一種享受

沿途的山路

我們歡樂的跑步

聊到忘我的境界

在寂寞公路上

我們彼此並不寂寞

努力的笑 開心的跑

一切都是令人陶醉

一路的美景加上我們的歡笑

這樣的旅跑人生

並不能佯裝

這一群朋友就是旅跑人生的知己

心融合在每一段的旅程遠眺的茶壺山

像告訴我九份的故事

在蜿蜒崎嶇的山路

芒草遍布山群

美景當前 遠望著茶壼山

迎著風 都接力著打招呼我們也一個個接力

想抵達終點的不厭亭

這是我的第一次 幸福旅跑的不厭亭

這就是心中 的 一幅美麗景象

一直藏在我的心中

到了九份滿滿的芋圓

是我們最甜的伴手禮

每一口都好香甜迷人

人手一杯 滿足味蕾

我想每一次的團練

都留下最幸福的回憶

最甜的在地好滋味 我們的芋圓

我知道我愛的你們

永遠給我最多的歡笑

擁有你們

好值得 好值得

我們的團練~~~不厭亭

HRC的女神們 認識你們真好

我們的男神們 每個都貼心

#HRC跑團

#謝謝Andy團長完成我小小夢想

#謝謝我愛的你們每一位

#永遠給我最多的愛

#像家人的團員哪裡找

#滿足的團

#不厭亭解鎖