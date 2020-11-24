跑步知識／馬拉松場上的急救天使－AED RUNNER

上個週末（11/22）舉行的「第一屆阿里山神木下馬拉松」在嘉義熱烈開賽，許多人一同共襄盛舉，然而卻發生了有一名女大生，在跑全馬途中休克昏迷，經由醫護人員當場電擊急救，並在救護車送醫搶救之後，總算恢復了意識，這件事再次提醒我們對於跑馬醫護安全的議題。

阿里山神木下馬拉松於 11/22 開賽（圖片來源：主辦單位）

台灣每年舉辦的路跑賽事常常有運動員猝死的新聞，而運動猝死的原因 90% 以上都與心臟有關。事發當時若能盡快給予電擊，則心跳回復正常節律的成功率就能大大提高，AED （自動體外心臟電擊去顫器）便顯得格外重要。

「DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊」便集結優秀醫護與急救人員 ，免費支援各全程馬拉松活動，以便意外發生時緊急救難。以下是我們與「醫聲論壇鐵人三項協會」理事長 葉斯基 醫師進行的 Q&A 問答，一起來看看！

Ｑ：鑑於這次阿里山神木下馬拉松女大生休克昏迷的事情，你們會怎麼進行賽道的「醫護安全」？

Ａ：AED RUNNER 一組有兩人，分為主副手，主手為醫護人員和 EMT 救護員，副手則是受過 CPR 和 AED 訓練的一般跑者，其中一人會背著 AED 跑，若遇到休克等危急狀況，可以即刻電擊搶救；另一位跑者會背緊急救難包，可以處理如受傷、失溫等問題。

Ｑ：AED RUNNER 會如何跟賽事單位進行合作？一場賽事要怎麼配置人力？

Ａ：出隊主要會依據主辦單位的需求，由於我們屬於公益性質，交通住宿自掏腰包，因此都是主辦單位主動邀請，提供賽事名額，「DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊」就會無償地出隊支援。

以一場全馬為例，如果出勤五組，可能會分為四小時組、四個半小時、五小時，以此類推。

Ｑ：一般跑者要怎麼在馬場上辨別 AED RUNNER 呢？有什麼理念想傳遞給大家？

Ａ：我們穿著紅色的背心，上面寫著很大的「AED RUNNER 」字樣，並會背著 AED 在賽道上奔跑，以提供立即協助。「賽道安全」是最重要的事，加入我們的都是熱愛運動，且想為賽道安全盡一份心力的人。

跑界有一句話說：「人在，馬場在」，只要人平安，什麼時候要跑都可以，下次看見賽道上身穿紅色背心的 AED RUNNER 們，記得給予他們支持與鼓勵喔！

想了解更多，歡迎追蹤 DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊

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＊賽事安全，盡在運動筆記