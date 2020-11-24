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賽事心得／宜蘭冬山河馬拉松 風雨中跑完半馬

運動筆記 / ChenLe Wang

前幾年就聽說公司慢跑社團報這場賽事，有超馬100 miles, 100K, 50K，全馬等半馬等賽事。

今年第一次參加團報。半馬7:00 才起跑，打算一早驅車南下，一個小時的車程還算近。

前幾天就關注天氣狀況，果然今日宜蘭適逢大雨。

六點到達會場，雨勢還是不小。前晚起跑100 miles/100K 選手已經跑了近9個小時。

風雨時大時小，但超馬賽事就是無畏風雨。賽事規模雖不大，但來參賽的跑友個個意志堅定無比。

大會的看板有列出所有參賽的名字。這點相當暖心。

超馬的補給很重要，有團自行私補及大會提供。

大會的熱粥相當熱門，才剛出爐沒多久就快見底了。（淚

六點半全馬準備出發，同時１００ｋ女總一剛好回來，男總一還沒看影。大家給予熱烈掌聲，現在真是女力的世界。

七點半馬起跑，雨勢實在太大，連攝影師都沒有。不過這也是預期之中，

半馬全部不到兩百人。小型賽有小型賽事的好處，廁所不用等，凡事不壅擠。

每個人回來都有拉布條服務。拉布條的志工辛苦了，光這點明年就會再來報名。

今天沒守住破二，只有分六，最後1K被追過，自己努力不夠沒有藉口，下次再來。

大會的獎品證書等都一應俱全。

大會廣播七十幾歲阿伯，50K超馬，現場響起一片掌聲。

賽後即刻頒獎，人少規格一樣不打折。

雖然沒上凸台，一樣可以自嗨。與眾團友合照一波。

雨勢更大了。索性赤足慢慢行走，那種久違接地的踏實感，感覺特別舒服，尤其在這大雨滂婆中。

風雨之中，反而跟自然更親近了。

這小而美的賽事，值得推薦。

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