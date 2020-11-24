賽事心得／國際Y拖馬拉松 用TempoRun配速跑了一場半馬

運動筆記 / Odie Huang

賽前本來只想輕鬆的用六分速至六分半速就好

或許是全馬SUB4已解鎖完成，沒有壓力！

起跑後速度被隊伍拉到五分速，自己降速一點

那就照Tempo Run的配速前進吧！

底線是心率只要達到第五區間就放慢~

心想最糟的情況頂多就是爆掉用走的回終點！

看著GPS錶的配速，落在5:15~5:20配速

好吧！課表質量跑的Temp Run最長曾跑過16K

但從沒想過要用這樣的配速跑完半馬全程

邊跑邊看風景遇到攝影師擺姿勢轉移注意力

去程沒什麼風，順順的來到折返點

咦！？折返點里程數不是10.5公里而是11公里

這表示來回整整會多出1公里，突然覺得無言

只好往好的方面想，感謝主辦單位里程大贈送

心想半馬多一公里，那全馬不就多兩公里

要是有人打算以這場全馬拼PB一定很想哭吧！

過折返點，速度維持，體感跟心率感覺還可以

慢慢可以開始超越一些全馬或半馬的跑者

回程出了五股濕地進到疏洪生態公園

距離終點大概還有五公里，開始吹起大逆風

只能盡量讓身體前傾利用重心自然往前破風

好不容易撐到最後一個補給站

決定讓自己好好補充休息一下再繼續前進

繼續維持速度前進，慢慢離終點愈來愈近

最後一公里還可以用比Tempo Run更快的速度

甚至最後兩百公尺我還可以稍微衝刺進終點

按下手錶，22.2公里耗時1小時59分04秒完成

沒想到多了1.1公里還能跑進兩小時內

查看GPS手錶紀錄，這場均速竟然達5分22秒

回到會場，領了完賽物資跟完賽獎牌

列印完賽成績證明，但完賽餐點還在煮

最後只領了一瓶水，然後再去領回寄物袋

沒有更衣室只好趕快找個地方換掉濕的上衣

稍微休息收操一下就趕緊騎車回家了

賽前還在考量要不要穿Y拖跑

最後因為擔心半夜有下雨可能路面濕滑而作罷

事後證實我想太多～

這場大約有一半以上的人穿Ｙ拖跑，很有趣！

路線從重陽橋下往北到聖心別墅公車站折返

因為這一段河濱我沒跑過，感覺還挺新鮮的

主辦單位送的Y拖跟紀念衣感覺物超所值

Y拖造型的完賽獎牌也很有特色

如果以後還有辦路跑，或許可以再參加

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