訓練心得／雅典娜杯 自測五千早餐會

今日11/22日排定雅典娜杯自測五千，繼昨日爆炸多的賽事後。依然有許多團友一早到新庄田徑場共襄盛舉。昨日賽事爆炸，一早有ㄚ拖馬，台大運動會，下午有黑馬，晚上有北田測五千。堪稱一日三鐵。

天氣也由昨日的陰雨綿綿到今日的艷陽高照，五千也從測驗跑到恢復跑。

一早會場熱鬧滾滾，原來當天有新莊慢跑會長杯，還有小朋有足球賽。感覺市民活力滿滿。朝氣十足。

今日天氣晴朗，一早雅典娜現身會場立馬成焦點。

自發的補給，豐富比美五星。

有吃有拿，滿滿的感動。

大家自動升級早餐會。閒聊者昨天的賽事跟與將而來的比賽，似乎永遠有聊不完的話題。

當然交換一下最近敗家的成果。

倫敦馬衝線布條，怎麼大家都玩得好開心。

緊接得最厲害的...

(有查過法規是可以的）

大家一陣驚呼。

這個厲害了。

最後的儀式，依然是360度，四次方蟲洞。

旗上滿滿的補給。

妹子有活力，補給很給力。

魁哥招牌高抬腿，練核心。大家都是練家子。

雖然艷陽高照，昨日賽事疲倦。大家還是依約一早活力滿滿。享受者清晨的日光。

會場上滿滿的人潮，其實我們並不孤單。妹子陪跑團為大家加油。

＃妹子陪跑團

＃雅典娜

＃自測五千