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訓練心得／雅典娜杯 自測五千早餐會
今日11/22日排定雅典娜杯自測五千，繼昨日爆炸多的賽事後。依然有許多團友一早到新庄田徑場共襄盛舉。昨日賽事爆炸，一早有ㄚ拖馬，台大運動會，下午有黑馬，晚上有北田測五千。堪稱一日三鐵。
天氣也由昨日的陰雨綿綿到今日的艷陽高照，五千也從測驗跑到恢復跑。
一早會場熱鬧滾滾，原來當天有新莊慢跑會長杯，還有小朋有足球賽。感覺市民活力滿滿。朝氣十足。
今日天氣晴朗，一早雅典娜現身會場立馬成焦點。
自發的補給，豐富比美五星。
有吃有拿，滿滿的感動。
大家自動升級早餐會。閒聊者昨天的賽事跟與將而來的比賽，似乎永遠有聊不完的話題。
當然交換一下最近敗家的成果。
倫敦馬衝線布條，怎麼大家都玩得好開心。
緊接得最厲害的...
(有查過法規是可以的）
大家一陣驚呼。
這個厲害了。
最後的儀式，依然是360度，四次方蟲洞。
旗上滿滿的補給。
妹子有活力，補給很給力。
魁哥招牌高抬腿，練核心。大家都是練家子。
雖然艷陽高照，昨日賽事疲倦。大家還是依約一早活力滿滿。享受者清晨的日光。
會場上滿滿的人潮，其實我們並不孤單。妹子陪跑團為大家加油。
＃妹子陪跑團
＃雅典娜
＃自測五千
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